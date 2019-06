Raffaella Carrà: la diva italiana que rechazó a Sinatra, sedujo a Maradona e hizo bailar a millones cumple 76 años

A fines de la década del 90 se puso al frente de Raffaella Carrá Show, un programa nocturno con entrevistas a estrellas internacionales y todo el glamour posible. Fue la primera y única que logró entrevistar a la Madre Teresa de Calcuta en un estudio de televisión. La religiosa se presentó con su humilde hábito y la conductora –sin tiempo a cambiar su vestuario- la recibió con un vestido de mangas enormes, hombreras de plumas y gemelos con brillantes. «Cuando la vi me dije: ‘tierra, trágame’. Ella era pequeñita, curva y con las manos llenas de callos por trabajar tanto. Me pregunté: ‘¿Qué pensará esta mujer de mí?’. Sin embargo, el encuentro fue fantástico. Era una mujer fuerte como el acero, pero muy pequeña. Me preguntó si podía decir una plegaria y yo creo, realmente, que un ángel de la guarda me ayudó: pese a que hablaba con un hilo de voz inaudible lo pude traducir todo de principio a fin. Al final me dijo: ‘TEMPThank you'», recordó en una entrevista a un medio español.