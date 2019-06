Roban 519.000 euros que el PSG pagó a Boca Juniors por fichar a Leandro Paredes y acaban en México

Imagen ilustrativa

En enero el Paris Saint-Germain fichó al futbolista, que jugaba en el Zenit, y el club argentino tenía que percibir 1,2 millones de euros en concepto de derechos de formación.

Los 519.000 euros que el Boca Juniors debía recibir del Paris Saint-Germain (PSG) por el fichaje en enero del centrocampista argentino Leandro Paredes, de 24 años, que jugaba en el Zenit, fueron presuntamente robados y el dinero terminó en una cuenta bancaria de México, informan medios locales.

El club argentino debía percibir por su excanterano una suma en concepto de derechos de formación de 1.299.000 euros en tres pagos: el primero de 519.750 euros a fecha de 6 de marzo, el segundo de 259.875 euros en agosto y el tercero (de una cantidad igual al primer ingreso) en agosto del año que viene.

El pasado 12 de marzo el Boca Juniors comunicó al PSG que no había recibido el dinero. Seis días después el equipo capitalino respondió que el envío estaba en proceso, por lo que les pidió que esperaran.

A primeros de abril los argentinos volvieron a ponerse en contacto con el club francés y pidieron los comprobantes de la transferencia, ya que el pago aún no les había llegado. El PSG le envío la documentación solicitada, en la que se reflejaba el movimiento bancario realizado al Banco Macro, así como los correos relacionados con esta transacción.

Cuando el equipo argentino preguntó a esta entidad no halló rastro alguno del depósito del PSG. Tras revisar la documentación de la que disponían sobre el fichaje se percataron de que el club francés se había estado escribiendo con un correo electrónico que no correspondía al de Boca Juniors, ya que el dominio era ‘.an’ y no ‘.ar’. Además, advirtieron que el dinero había sido enviado a una cuenta bancaria en México de una compañía llamada OM IT Solutions, tras pasar por un banco Citibank de Nueva York.

El viernes de la semana pasada Boca Juniors denunció el presunto robo. Paralelamente, las autoridades argentinas han abierto una investigación sobre el caso y han instado a Francia a hacer lo propio para tratar de esclarecer quién está detrás de los correos falsos y por qué esa empresa, consultora en el campo de las TIC, recibió el dinero por el fichaje de Paredes.

Fuente: actualidad.rt.com