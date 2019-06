Un helicóptero se estrelló contra un edificio de Nueva York: murió el piloto

La policía y los bomberos respondieron a los informes de un helicóptero que se estrelló en un edificio en Midtown Manhattan, este lunes por la tarde. Todo indica que se trató de un accidente. Según la cadena CNN, hay un muerto y es el piloto de la aeronave.

Los informes preliminares afirman que hubo un incendio en el techo del edificio en 787 Seventh Avenue en 51st Street, dijeron las autoridades.

El gobernador Andrew M. Cuomo, quien estaba en la escena, dijo que no había indicios de terrorismo. Agregó que el helicóptero parecía haber hecho un aterrizaje de emergencia.

«Nadie dentro del edificio fue herido», dijo Cuomo.

Cuomo reconoció que los informes iniciales del accidente inquietaron a los neoyorquinos. «Si eres un neoyorquino, tienes un nivel de estrés postraumático, desde el 11 de septiembre«, dijo el Sr. Cuomo. «Recuerdo esa mañana muy bien», en referencia a los atentados a las Torres Gemelas.

Andrew Heath, de 37 años, estaba trabajando en el quinto piso del edificio donde se estrelló el helicóptero.

«Escuchamos una explosión, sonaba como si hubiera explotado una tapa de pozo», dijo. “Lo escuché y lo sentí. Era como un ruido sordo. Me preguntaba si un camión realmente pesado pasaría por allí, pero era demasiado», dijo al diario The New York Times.

El Departamento de Bomberos dijo que estaba desplegando a más de 100 trabajadores de emergencia en la escena.

Un oficial de policía caracterizó el incidente como un «aterrizaje forzoso».

Imagen de las afueras del edificio. New York Times

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que el área de West 51st y 7th Avenue estaba acordonada debido a la investigación policial en curso y para que pudieran llegar los vehículos de emergencia.

En el momento del incidente caían lluvias moderadas a fuertes en la ciudad y la visibilidad en Central Park se reducía a poco más de 2 kilómetros, con poco viento.

Un video mostró docenas de vehículos de emergencia con luces a todo volumen.

El presidente Donald Trump fue informado inmediatamente sobre el incidente del helicóptero en Nueva York, dijo la Casa Blanca.

«El presidente fue informado sobre el accidente del helicóptero en Manhattan y continúa monitoreando la situación», dijo el portavoz Hogan Gidley.

Kathleen Bergen, portavoz de la Administración Federal de Aviación, dijo que están recopilando información sobre el aterrizaje forzoso en Manhattan.

clarin.com