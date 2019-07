A días del estreno de la tercera temporada de «La Casa de Papel», un actor de la serie publicó un video llorando que preocupó a sus seguidores

«Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no. Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras»