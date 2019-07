Adepcoca y Cofecay dividen candidaturas en región de Yungas

La división opositora también llegó a la región de los Yungas de La Paz. El dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), Tito Flores, fue proclamado como candidato a diputado plurinominal de la alianza Bolivia Dice No, mientras que el secretario de Conflicto de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), José Luis Campos, será candidato a la circunscripción especial de esa región, pero por Comunidad Ciudadana.

La información, que fue difundida por Radio FMBolivia, señala que en un ampliado en Chulumani realizado el viernes, se eligió como candidato de Comunidad Ciudadana por la circunscripción 17 (Yungas) a Yerko Patzi (Cofecay) como titular y a Kati Condori como suplente.

Asimismo, se informó que se reservó “un cupo” para el Senado que sería para la Federación de La Asunta y un espacio a diputado plurinonimal para Chamaca.

En tanto, Bolivia Dice No eligió a sus postulantes en un ampliado en La Calzada. Germán Pañó será el candidato por la C-17; Flores va como diputado plurinominal, y Pánfilo Montencinos que no se precisó su sería titular o suplente. La proclama contó con la presencia de los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, por parte de Bolivia Dice No.

PANDO

Exmiss Bolivia postula por el MAS

La exmiss Bolivia Universo 2017, Gleisy Noguer Hassen, aparece en la lista preliminar de candidatos a senadores por el MAS en Pando, informaron medios de esa región. A parte de Noguer, figuran la actual vicegobernadora Paola Terrazas; la diputada, Eva Humerez; el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Edgar Zeballos; el presidente del Comité Cívico, Fernando Fernández; entre otros.