Bolivia consigue tres medallas en el Miami Cup, una fue de oro

Bolivia conquistó el título máximo en el Miami Cup 2019, torneo que se desarrolló en Florida, Estados Unidos. La delegación nacional logró el título en la categoría Sub 18, que en la final enfrentó a Panamá y tras empatar sin goles el partido, ganaron en los penales 6-5.

El país estuvo presente con cinco equipos, en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

El equipo ganador estuvo conformado por: Luis Pabón, Jaime Cardozo, José Borda, Juan Daniel Tapia, Alessandro Ocampo, Giovanny Mancilla, Rodrigo Terán, Fabricio Castillo, Andrés Saravia (ABB La Paz), Daniel Aguilar (Escuela Zanca Oruro), Denilson Loayza (Fancesa Sucre), Alejandro Lozano, Axel García, Ayrton Dorado, Marcelo Rocha, Lucas Laguna, Nicolás Kovac y Nicolás Vargas.

Jaime Cardozo, representante del Miami Cup en Bolivia y responsable de la delegación nacional en el torneo internacional, explicó que los cinco equipos bolivianos jugaron cuatro cotejos en la fase de grupos y lograron ingresar a las semifinales.

Además de la Sub 18, el equipo de la Sub 14, disputó la final ante Puerto Rico, pero tras empatar 2-2 en el cotejo, cayeron en la ronda de penales por 6-5.

El de la Sub 10 la que conquistó el tercer lugar; mientras que la Sub 8 y la Sub 16 obtuvieron la cuarta posición.

“Como entrenador me llena de orgullo haber estado al mando del grupo. Fue una gran oportunidad para tener un roce internacional”, dijo Cardozo, a tiempo de indicar que el torneo fue “muy competitivo. Fue muy difícil lograr un título, un sub título, un tercer lugar y dos cuartos lugares. Hubo equipos de Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador”.

Cardozo explicó que este grupo tendrá la oportunidad de hacer una gira en España, en febrero de 2020, en el torneo Madrid Cup.