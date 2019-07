Caso Caballero: sentencian a 30 años de cárcel a los autores

El presidente del Tribunal de Sentencia Nº 5, Jesús Efraín Camacho, sentenció a Isabel C. C., de 23 años, y a Alfonso P. A. a 30 años de cárcel, acusados de ser los autores materiales del asesinato de las hermanas Patricia (43) y Carmen Caballero Ovando (59), en 2017, en la zona del puente Cobija. José Carlos C. T., enamorado de Isabel, fue absuelto del delito de complicidad.

Andrea Severich, abogada del esposo de Carmen, Manuel Cardozo, señaló que Isabel, antes de conocer el fallo, relató cómo planificó junto a Alfonso el asesinato de su madre y tía para quedarse con la herencia. También aprovechó para disculparse con su padre por el daño que le había hecho y que estaba arrepentida.

El 27 de julio de 2017, las hermanas Carmen y Patricia murieron después de recibir varias puñaladas y luego ser degolladas en su domicilio.

Isabel es la hija adoptiva de Carmen y Manuel Cardozo. Ella y Alfonso habrían planificado el asesinato para quedarse con todos los bienes de la familia.

En principio se quiso desviar la investigación hacia Mario Claudio T. R., pareja de Patricia, la otra hermana asesinada. Sus hijas adoptivas, dos niñas de 10 y 13 años, aseguraron que era el autor de los crímenes y fue enviado a la cárcel. Pero, a medida que avanzó la investigación, se descubrió a los verdaderos autores.

La abogada Severich agradeció la labor de los policías investigadores, que logró esclarecer el hecho.