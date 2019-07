Crisis, duelo y soledad: las vivencias de Dulce María durante el éxito de RBD

Pero entrar en depresión no era una opción a pesar de la tristeza. Confesó que sí se sentía así, pero «lo que hacía era salir. Si te estabas deprimiendo tenías que salir al escenario, hacer las cosas. No había forma, tenías que ser fuerte, o ser fuerte. Escribía mucho, era mi forma de desahogarme, de entender qué estaba pasando conmigo, de no perder lo que yo soy, lo que yo quería».