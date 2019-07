Dellien luchó hasta el final en Wimbledon, pero fue eliminado por Millman

El tenista boliviano Hugo Dellien dio lucha a John Millman, pero no pudo con el australiano y fue eliminado en la primera ronda de Wimbledon, que se juega en el All England Club londinense. Dellien perdió por 2-6, 3-6 y 4-6 en 1 hora y 42 minutos.

El joven beniano se va con la cabeza en alto por la batalla que dio a Millman, conocido por su hazaña de eliminar a Roger Federer del US Open 2018, y por enfrentarse en el campo de césped, al que no está habituado, y que no perdona a los jugadores.

El siguiente reto del «Tigre de Moxos» es el US Open que se jugará en agosto.

Detalles:

#Wimbledon

FINAL DEL PARTIDO

🇧🇴Hugo Dellien 2 | 3 | 4

🇦🇺John Millman 6 | 6 | 6

https://t.co/7myFWHyNf8 — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 2 de julio de 2019