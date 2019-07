Demócratas admite que renuncia de Rodríguez fue un “golpe duro”

El Movimiento Demócrata Social (MDS), que forma parte de la alianza Bolivia Dijo No, admitió ayer que la renuncia de su vicepresidenciable, Edwin Rodríguez, fue un “golpe duro”, aunque recordó que el dimitente era uno de los “duros” críticos del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a quien el viernes, cuando dimitió, dijo que no había que criticarlo porque eso favorece al oficialismo.

“(La renuncia de Edwin Rodríguez) no deja de ser un golpe duro, justamente las disculpas van en ese sentido; los principios siempre están por delante, no se negocian; los intereses se negocian. Hemos tratado de actuar en esa línea”, sostuvo el vicepresidente del MDS, Ernesto Suárez, en una entrevista con radio Panamericana.

Rodríguez renunció el viernes (12) porque Demócratas, aliada de Bolivia Dijo No, divide a la oposición y de manera indirecta apoya al binomio oficialista. “Esta estrategia electoral unilateral de Demócratas tiende a dividir a la oposición, resta votación a Comunidad Ciudadana (CC) y facilita al binomio oficialista”, dijo entonces.

Sobre esta afirmación del dimitente a la Vicepresidencia, Suárez dijo que Rodríguez era uno de los más críticos de Carlos Mesa, abanderado de CC. “Ha sido uno de los más duros, lo llamaba cobarde y ahora sale a poyar a quien calificaba así, y terminan renunciando él”, dijo.

El también exprefecto del Beni dijo que Rodríguez no era representante del Movimiento Originario Popular (MOP), sino el jefe departamental de Demócratas en Potosí, la aliada de Bolivia Dijo No. Por esta razón, continuó, extraña que su decisión primero lo haya comunicado a través de los medios de comunicación y en una carta dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Llama la atención como hay gente que sale a aplaudir actos de traición; hay gente que se alegró y que no está enmarcado en la ética política y son de la misma línea que comparten ese tipo de principio, porque la traición no es virtud, no hay que aplaudir, hay que condenarla”.

Manifestó que no le consta si corrió dinero por la renuncia de Rodríguez, pero, continuó, la historia dirá qué es lo que hubo. “Un cambio (de decisión) no deja de levantar sospechas, esta es una traición”, añadió.

Costa defiende a Rodríguez

La diputada opositora Jimena Costa, que prefirió hablar como analista política en Panamericana, criticó al candidato a Presidente por Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz, quien el mismo viernes, a las pocas horas de la renuncia de Rodríguez, dijo que “no voy a permitir que un nuevo acto corrupto impida esta candidatura”. Costa calificó de “absurdo” decir que el dimitente es “corrupto”, es como decir cuando el MAS señala al magisterio urbano que responde al imperio.

Afirmó que la renuncia de Rodríguez responde a un departamento y a sus principales organizaciones sindicales y cívicas porque fueron atropelladas por el Gobierno en “muchos sentidos”, creen que “el MAS debe irse para preservar la democracia” y que apoyar a Carlos Mesa no es una traición, sino un reconocimiento de que es el único que puede ganar al binomio inconstitucional de Evo y Álvaro.

También señaló que la renuncia de Rodríguez es una queja contra Demócratas, que sólo cuida los intereses de los cruceños y que Ortiz no puso en el mismo nivel los intereses de otras regiones, como el departamento de Potosí. Felicitó a Rodríguez por su renuncia y dijo que los partidos políticos que no son de la preferencia electoral en las encuestas recibirán el voto que merecen y lo que importa es el “voto útil” de la mayoría de los bolivianos que cree que el “MAS ya cumplió con su ciclo”.

Costa explicó que ese “voto útil” recibirá Comunidad Ciudadana si es que racionalmente corresponde, “no es un tema de preferencia ideológica, es una acción pragmática de los bolivianos por la democracia”.

Piden a Ortiz y Mesa cambio de estrategia y el MNR exige unidad

Un analista político exigió ayer al líder de Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz, a “reinventar” la alianza política para no quedar solo con los votos de Santa Cruz, y al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, le exigió cambio de estrategia política porque los votos que podría recibir de la organización política que sufrió la renuncia de su candidato a la Vicepresidencia, Edwin Rodríguez, no se volcarán a su favor de manera automática.

“Ortiz está ante un desafío muy, muy grande, está obligado a hacer algo trascendental para salir de este golpe, puede convertirse solo en una fuerza cruceña y perder su avance nacional; la idea no es afirmándose en ir solo”, manifestó el analista Iván Arias.

Respecto a Mesa, Arias dijo que si bien hay la posibilidad de que los votos de Bolivia Dijo No pueden favorecer a Comunidad Ciudadana, esto no es automático y para que efectivamente se beneficie con esa votación, tiene que cambiar de estrategia política.

“El mayor beneficiario es Mesa pero no es tan mecánico; empezó con 39% y 41% de aprobación pero según las últimas encuestas habría bajado a menos de 30; es una candidatura en descenso, lo que demuestra que su estrategia de que haga lo que haga el voto le favorecerá, en eso está equivocado y por eso Mesa tiene que dar un golpe de timón”, manifestó.

El subjefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Johnny Torres, sostuvo que su partido desde el año anterior que busca la unidad de la oposición para derrotar a Evo y Álvaro. “Habíamos dicho que hasta el 19 de julio aún se puede buscar la unidad (de la oposición); Virginio Lema (candidato a Presidente) pidió cumbre para lograr acuerdo nacional que el pueblo clama pero no se da por egoísmo, por miopía (…) antes que el bien común”, añadió.

Gobierno: Hay crisis indefinida

Para el Gobierno hay crisis indefinida en la oposición, hace más de 13 años. “Desde el 2005 la oposición tiene una crisis indefinida, no logró superar y aparece en momentos electorales con el mismo libreto, con una misma conducta y desaparece más rápido que los anuncios de un acuerdo electoral”, dijo el ministro de Minería, César Navarro, en entrevista con radio Panamericana.

Consideró a los partidos políticos de la oposición como clubes de amigos, con un discurso llamando a la unidad durante el tiempo de la campaña electoral y cuando consiguen un curul en el Legislativo se diluyen.

Navarro, oriundo de Potosí, también criticó a los partidos de la oposición, que pretenden arrebatarle la silla presidencial a Evo Morales, por no tener propuestas de gobierno y solo hacen críticas destructivas contra el Ejecutivo.

También mencionó que Sol.bo no depende de la alianza Comunidad Ciudadana y si no gana en las elecciones subnacionales de 2020, se diluirá. Cree que también ocurrirá lo mismo con Demócratas, que administra la Gobernación de Santa Cruz.

Página Siete / La Paz