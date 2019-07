El futuro de YouTube: ¿una guerra con Facebook?

Facebook quiere hacerle, de verdad, la competencia a YouTube. James Martin/CNET

YouTube es la plataforma más grande de videos, y una de las pioneras pero, ¿es el único lugar para ver videos? No lo creo. Sí, tiene 2,000 millones de usuarios mensuales activos, pero Facebook, la red social que también posee 2,000 millones de usuarios, ha comenzado a incrementar sus esfuerzos en Facebook Watch, su producto de video: ¿estamos a punto de vivir la guerra por ser la plataforma de video favorita?

Aquí en VidCon, he encontrado respuestas para todos los gustos. Rosy McMichael, creadora de YouTube y perteneciente a la red de influencers Univision Creators Network, me dijo que YouTube está en su mejor momento, porque las marcas ya entienden cómo hacer patrocinios y anuncios en la plataforma, y que YouTube ha dado cada vez más herramientas a los creadores para mejorar.

Sin embargo, Jim Louderback, gerente general de Vidcon, me confesó en una entrevista que no es bueno «tener todos los huevos en una sola cesta», por eso, lo mejor es que los creadores tengan diferentes formas de hacer negocio, y si es posible, diferentes plataformas en las que distribuirlos.

En una conferencia de prensa, Neal Mohan, jefe de producto de YouTube, anunció nuevas formas de monetizar videos en YouTube, ya que una constante ha sido la queja de los usuarios por los cambios de las reglas, y la dependencia de anuncios en Adwords. La novedad es ahora permitir que los fans paguen directamente a sus estrellas por el trabajo que hacen, y aunque esta función estaba en formato beta, ya se ha expandido con otras novedades.

Pero… ¿es demasiado tarde para que Facebook Watch se haga con una buena audiencia? Aunque Facebook no tenía muy claras las reglas del juego cuando se trataba de monetizar videos en su plataforma, la empresa ahora ha dado nuevas formas para que los creadores ganen dinero. En junio Facebook Watch logró 720 millones de usuarios mensuales activos en todo el mundo, por lo cual aunque la cifra se aleja de YouTube, sin dudas es un gran paso.

La oferta de Facebook de facilitar la monetización no necesariamente dañará a YouTube. Los creadores parecen querer nuevas formas de ganar dinero, no eliminar las que ya tienen. Si VidCon 2019 me enseñó algo, eso es que este es el mejor momento para los videos en línea, y los creadores de contenido tienen dos grandes oportunidades para monetizarlo. También aprendí que Instagram TV no está listo para darte dinero, aunque la red social quiere que comencemos a generar video hoy para poder darte cada vez más alcance, y que Pinterest es una plataforma silente cuyos videos pueden ayudar a generar ventas directas.

¿Qué es lo próximo? VidCon México 2020, la primera vez que el congreso audiovisual llegará a América Latina, con las famosos youtubers Callé y Poche, las primeras confirmadas para asistir al evento.

Fuente: https://www.cnet.com