El valor de las primarias en duda tras cuatro binomios fracturados

Erika Segales / La Paz

Cuatro de los nueve binomios que fueron elegidos en las primarias del 27 de enero están fracturados. En tres fórmulas, el vicepresidenciable renunció a la postulación y en una, fue el presidenciable el que dimitió a la candidatura.

Ante este panorama, opositores y analistas afirman que el valor de las primarias, a la luz de las rupturas, queda en duda, y que las primarias fracasaron y que fueron una “burla”.

Casi cinco meses después de haber sido habilitado en las urnas por los militantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora decidió alejarse de la contienda política. El 13 de junio, comunicó que la razón de su alejamiento se debía a “obstáculos que le impidieron organizar su equipo de trabajo”. Fue la primera dimisión.

El 12 de julio, Edwin Rodríguez renunció a su postulación como vicepresidenciable por la alianza Bolivia Dice No (BDN). El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) le exigió deponer su candidatura. En una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó que la estrategia del líder de la fórmula, Óscar Ortiz, fue atacar a Comunidad Ciudadana (CC), hecho que favorecía al MAS. En respuesta, Ortiz sugirió que hubo un acuerdo económico entre CC y Rodríguez.

Rodríguez dimitió a la postulación por el BDN.

Foto:Archivo / Página Siete

La semana pasada, Faustino Challapa, candidato a la Vicepresidencia por el Frente Para la Victoria (FPV) anunció su renuncia. Los documentos del postulante no fueron presentados ante el TSE, por lo que se prevé su inhabilitación. El candidato presidencial, Israel Rodríguez, anunció que Challapa será sustituido por una persona del oriente.

Ayer, la candidata a la presidencia por Pan-bol, Ruth Nina, informó que su acompañante de fórmula Leopoldo Chui quedó inhabilitado por no presentar su documentación ante el TSE. Ella lo acusó de estar “borracho” el día de la inscripción de candidatos. En su defensa, el aludido argumentó que llegó tarde a la presentación de listas y que se encontraba mal de salud. Negó que haya estado ebrio.

“Esto lo puedo demostrar con el médico y ustedes van a ver la mentira, difamación que manifiesta la señora Ruth Nina”, expresó.

El exsecretario de cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que las fracturas se dan porque los candidatos no responden a una estructura partidaria.

Leopoldo Chui fue alejado de la fórmula de Pan-bol.

“En cada uno de los casos en particular han sido candidatos invitados, no son orgánicos a un partido. No han llegado a un entendimiento cabal, eso ha sido muy obvio con todas estas candidaturas. Esta situación afecta la posibilidad de tener mayor preferencia de los electores, es más complicado llegar a la gente a medias que con un binomio completo”, comentó.

El secretario Ejecutivo de Unidad Nacional, Jaime Navarro, indicó: “Las primarias fueron un factor más a través del cual el MAS buscó legitimar la candidatura ilegal de Evo-Álvaro. Todas las fuerzas presentaron binomios únicos, eso rompe con el concepto fundamental de lo que es una elección primarias”.

Por su parte, el investigador Franz Rafael Barrios aseguró que las internas fracasaron.

Rechazo y sustitución

Las renuncias de Paz Zamora y Rodríguez fueron rechazadas por el TSE, porque los resultados de las primarias eran vinculantes. Así, las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de las primarias son la “muerte” o “una enfermedad gravísima” del renunciante.

Sin embargo, el mismo TSE informó que los candidatos sí podían ser reemplazados en aplicación de la Ley 026. Por lo tanto, los cuatro que renunciaron o que fueron alejados de sus frentes políticos, serán sustituidos, lo que pone en entredicho el valor de las elecciones primarias.

Faustino Challapa presentó su renuncia al FPV.

Foto:Opinión

Punto de vista

Franz Rafael Barrios Investigador jurídico

“Las primarias de binomios únicos fracasaron”

Recientemente se ha conocido que el vicepresidenciable por la sigla Pan-bol no presentó sus documentos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que su candidatura quedaría “inhabilitada”. Con este ya son cuatro binomios que se vieron afectados por desacuerdos internos.

Más allá de los motivos de sus desencuentros, resalta que a excepción de Bolivia Dice No, que reportó un “9%” de la preferencia electoral según la última encuesta, las otras dos organizaciones reportaron “1%” y 0,3 %” respectivamente.

Es decir que no les alcanzaría ni para “salvar” la sigla que exige un 3% como mínimo.

Ahora bien, estas divergencias internas, sumadas a la escasa preferencia electoral de los siete binomios que siguen al de Comunidad Ciudadana que detenta la preferencia con un “26%”, nos confirman que las primarias de binomios únicos fueron un dispendioso fracaso.

Éstas debieron realizarse entre todas las siglas de oposición y no sólo al interior de éstas.

Por ello, tal como venimos sugiriendo, los resultados de la última encuesta nacional, cuando faltan tres meses para las elecciones generales de octubre, deberían cumplir el fin de unas “primarias” para que las candidaturas con tendencias ínfimas se resignen, y dejen que la preferencia electoral se potencie en un solo binomio que podría forzar el balotaje.

Luis Larrea suena para vice en BDN y él se declara sorprendido

Página Siete / La Paz

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, afirmó que le sorprendió que en Bolivia Dice No (BDN) suene su nombre para candidato a la vicepresidencia en representación de esa alianza. No obstante, el dirigente agregó que si se lo piden de forma oficial, analizará dar o no el salto a la política, puesto que se debe a las bases.

“Ha sido una sorpresa para mí. Nunca hablé con nadie. Nadie me buscó. Solamente (lo escuché) por los medios de comunicación, pero estoy sorprendido por esa nominación”, declaró el dirigente a Página Siete.

Wilson Santamaría, diputado y candidato a legislador por BDN, dijo que Larrea es uno de los nombres que se analizan para sustituir a Edwin Rodríguez.

“Es algo que no es oficial y que seguramente hasta es por desprestigiar al movimiento médico. Este Gobierno puede hacer todo lo que le dé la gana. Nosotros estamos ahí tranquilos impulsando nuestras demandas”, comentó Larrea.

Consultado sobre si BDN le pide que sea candidato, el dirigente respodió: “Yo creo que esto habrá que analizarlo. Me debo a los profesionales en salud. Los profesionales en salud siempre hemos dicho que vamos a estar al lado del pueblo. Queremos que la democracia vuelva al país y es algo por lo que vamos a luchar”.

El 12 de julio, el senador Rodríguez renunció a la candidatura a la vicepresidencia de BDN. El senador afirmó entonces que la estrategia de Demócratas, fuerza que impulsa a BDN, “cuestiona, critica y ataca al candidato Carlos Mesa, en lugar de interpelar y atacar al inconstitucional binomio oficialista”. Agregó que esa estrategia “tiende a dividir a la oposición”, resta votación a CC y favorece al MAS.

