Empresarios de La Paz apoyan el cuestionado proyecto hidroeléctrico de El Bala

La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) apoyó el viernes el cuestionado megaproyecto hidroeléctrico de El Bala, en el norte de La Paz, pues aseguró que permitiría el desarrollo del departamento.

“Como paceños apoyaremos el proyecto hidroeléctrico en el norte paceño por tratarse de energía renovable y limpia, que permitiría el desarrollo del norte paceño y de los hermanos departamentos de Beni y Pando, posibilitando la industrialización y dejando un amplio margen para la exportación de emergería eléctrica, de manera sustentable”, afirmó el presidente del FEPLP, Jaime Ascarrunz, durante su intervención en la inauguración de la Quinta versión Feria La Paz Expone.

Para Ascarrunz, la exportación de energía de El Bala mejoraría la balanza comercial departamental y posibilitará incrementar las reservas internacionales netas. Además, dijo que incentivaría el turismo y otras actividades empresariales.

Por su parte, el vicepresidente, Álvaro García, aplaudió el apoyo de los empresarios paceños sobre la propuesta gubernamental y expresó que este se pueda articular con los de otros sectores del departamento de La Paz, que es el que debe decidir sobre El Bala.

“Celebro la posición de la Federación de Empresarios Privados de La Paz que haya dicho que el tema de El Bala, de la generación de energía, que es un tema que puede aportar al desarrollo del departamento de La Paz”, dijo García, a su turno en la inauguración de La Paz Expone.

Recordó que este proyecto requerirá una inversión del $us 3 millones y que la energía renovable que se generará será fundamentalmente para la exportación.

Dijo que este se frenó debido a voces críticas del megaproyecto porque afectaría al medioambiente, pese a que la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) aseguró que este proyecto será respetuoso de las normas medioambientales y de las consultas que requieren.

En 2016, indígenas de tierras bajas de La Paz y Beni se opusieron a la construcción de la planta, porque la misma inundaría el Parque Nacional Madidi y Territorio Indígena Pilón Laja del norte de La Paz. Además, cuestionaron que no se realizó una adecuada consulta y que este afectaría a pueblos indígenas, entre ellos a los no contactados.

García aseguró que, ante las críticas, en estos cuatro años los otros sectores dejaron solo al Gobierno con su propuesta. Reiteró lo anunciado por el presidente Evo Morales de realizar una consulta al departamento de La Paz sobre el megaproyecto y aseguró que el mismo no se impondrá.

“Lo dijimos y volvemos a decir, que, si los paceños dicen que no hay que hacer El Bala, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer algo imponiendo. Pero si los paceños, sus instituciones, su inteligencia, sus organizaciones creen como, creemos nosotros, que el liderazgo económico de La Paz pasa por la construcción y desarrollo del norte de La Paz, nosotros vamos a cumplir lo que el pueblo paceño nos plantee” afirmó.

El segundo mandatario dijo que «ojalá» que la posición de los empresarios se haga eco en otros sectores.

