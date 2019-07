En Bolívar dicen que la FBF incumplió procedimientos

Marco Mejía / La Paz

El asesor legal de Bolívar, Rodrigo Quiros, denunció ayer que la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) incumplió los procedimientos para suspender al volante Christian Machado, quien no pudo jugar el fin de semana en el partido que los celestes perdieron por 3-2 ante Wilstermann.

El Tribunal de Justicia Deportiva abrió un proceso en contra del jugador por haber recurrido a un tribunal que no era deportivo para conseguir su habilitación y poder seguir jugando.

“Se incumplieron procedimientos, no sé bajo qué argumentos la Federación desafilió al jugador, no existe esa modalidad. Debía haber una suspensión y nunca se nos notificó”, subrayó Quiros, ayer en Cochabamba.

El abogado contó que Machado fue borrado del sistema Comet, que habilita para jugar en cada una de las jornadas del actual certamen, razón por la que no pudo ser incluido en el encuentro que los celestes disputaron el fin de semana frente a los aviadores.

“Media hora antes del partido nos llamó el delegado, quien nos comentó que no le querían ingresar en la lista del Comet y cuando salió la impresión, Machado no estaba en el sistema”, agregó el jurista.

Según la resolución que envió el tribunal, “se menciona en la última parte de la misiva que: “Notifíquese a la FBF para que en la vía precautoria, no de curso a ninguna habilitación que pueda ser solicitada en favor del demandado”.

“En la resolución se menciona que se notifique a la FBF que no se habilite al jugador, cuando éste ya se encuentra habilitado y jugó la primera fecha. No es clara esta parte, no sé de donde sale esto. De todas formas nosotros defenderemos al jugador y estamos a la espera de la llegada del memorial mediante el cual Wilstermann denuncia a Machado”. comentó Quiros.

Machado fue conminado por el Tribunal de Resolución de Disputas a pagar la suma de 100 mil dólares en un plazo de 30 días, como no lo hizo fue privado de seguir jugando en su exclub, Royal Pari. Con el asesoramiento de Fabol, el jugador hizo un Amparo Constitucional que le dio la posibilidad de seguir actuando y fichar por Bolívar.

Wilstermann considera que el valluno hizo mal al acudir a un Tribunal Constitucional ya que va en contra de la normativa. Ahora deberá presentarse a declarar mañana ante el Tribunal de Justicia para dar a conocer su versión.

Según el Código Disciplinario de la FBF, el mediocampista podría ser castigado por cinco años, algo que cortaría su carrera deportiva.

Fuente: https://www.paginasiete.bo