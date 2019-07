Etcheverry desiste de ser candidato a diputado por el MAS

“Me encantaría hacer muchas cosas, creo que estando ahí (en la Asamblea) puede ser la posibilidad, pero no soy político”, dijo la estrella del fútbol boliviano tras opinar que le falta “preparación” para asumir esa responsabilidad.

El «Diablo» Marco Antonio Etcheverry en el partido homenaje en La Paz. Foto: José Lavayén

Por decisión personal respaldada por su entorno familiar, la estrella de balompié y del seleccionado boliviano Marco Antonio Etcheverry desistió de ser candidato a diputado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz.

“Había la posibilidad, pero personalmente uno tiene que ser responsable. A mí me gusta ser el mejor, porque la gloria trae muchas cosas, pienso que para cuidar el país hay que estar muy bien preparados. A mí no me gustaría ser irresponsable”, señaló Etcheverry en una entrevista con el programa nocturno No Mentirás, de la red PAT.

“Me encantaría hacer muchas cosas, creo que estando ahí (en la Asamblea) puede ser la posibilidad, pero no soy político”, dijo tras opinar que le falta “preparación” para asumir esa responsabilidad política.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, había anunciado en las horas precedentes que el exseleccionado incluso ya recababa sus documentos para cumplir los requisitos que exige el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Está embalado”, sostuvo en una entrevista con un medio radial.

“Yo soy un tipo de fútbol, siempre lo dije, que nunca iba a entrar a la política; si quiero entrar me voy a preparar porque no me gustaría hacer lo que no se debe, no tengo otro problema, sino que me gustaría ser el mejor si voy a ser un diputado. Es una decisión más personal y no tiene que ver con otra cosa”, sostuvo Etcheverry.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, admitió este jueves que existe un “debate intenso” sobre las candidaturas al interior de esta fuerza por su tamaño, pero aseguró que las listas saldrán de un consenso entre las organizaciones sociales y otros sectores que forman parte de este frente.

Uno de los nombres que se hizo público fue el del empresario minero Orlando Careaga como candidato a primer senador por Potosí, aunque también se conoció que habría sido invitado, además de Etcheverry, el también exfutbolista Héctor Cristaldo. (18/07/2019)

