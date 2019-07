Evo cuestiona a sus militantes que se agarren a chicotazos por curules

El presidente y candidato a la reelección se refirió a las pugnas internas dentro del MAS para elegir a los candidatos a la Asamblea. Pidió que los problemas se solucionen orgánicamente

El presidente Evo Morales admitió este sábado que algunos sectores afines a su partido recurren a la violencia en el afán de elegir a sus dirigentes y que es difícil establecer el conceso al interior de sus organizaciones.

«Todo el mundo quiere ser (candidato) pero tienen que ser los más orgánico, y lamento decir que en una provincia los dos hermanos agarrándose a chicotes por (las) candidaturas (a senadores y diputados). ¿Cómo entre hermanos van a estar divididos agarrándose a chicotes?, entonces cuesta llegar a consensos», cuestionó Morales en el acto de entrega de recursos para municipios de La Paz.

En mayo, el V Congreso Ordinario Regional del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en el municipio de Lallagua, dos grupos de militantes se arrojaron piedras, sillas y se repartieron chicotazos al momento de elegir al nuevo jefe regional del MAS del Norte de Potosí.

La pelea fue protagonizada por dirigentes de las provincias Bustillos y Chayanta del departamento de Potosí; pese a las recomendaciones del presidente Evo Morales quien instó a dejar de lado los intereses personales en la inauguración del cónclave.

Días después, El vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, minimizó la pelea campal manifestando que era normal que ocurran esos hechos de violencia en sus elecciones internas.

«Siempre pasa, no es la primera vez, no es novedad, siempre ha pasado en muchos eventos, peores todavía, para nosotros no es una novedad que hubiera pasado este problema en el congreso del Norte Potosí», destacaba García en esa oportunidad.

Por otra parte, en esta jornada, el primer mandatario informó que antes que llegue a la Presidencia, en su partido pedían que los dirigentes postulen para ser candidatos, en cambio ahora, cambio el panorama incluso que falta consenso al interior de sus bases

«El 2002, el 2005 nos rogábamos para que (los dirigentes) sean candidatos, ahora (los dirigentes) se ruegan, hasta se pelean para ser candidatos, pero tiene haber consenso»

Asimismo, indicó que hasta el lunes se prevé inscribir sus listas de candidatos se senadores y diputados en el Tribunal Supremo Electoral, que según calendario de este órgano del estado los partidos políticos tienen plazo hasta el 20 de julio para la presentación de los mismo rumbo a las elecciones generales de octubre.

