Jeffrey Lichtman, abogado de «El Chapo», descalificó el juicio: «Fue un espectáculo»

Guzmán tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, momento que aprovechó para denunciar las condiciones de confinamiento que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado. «Me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses», afirmó, para después, al final de su intervención, decir que no se ha hecho justicia con él, en referencia a la conducta del jurado. También criticó al juez por no haber permitido un segundo juicio. «Aquí no se hizo justicia. EE UU no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta», concluyó.