La ministra de la Mujer de Brasil afirmó que las niñas pobres son violadas «porque no llevan calzones»

La ministra brasileña de la Mujer, la pastora evangélica Damares Alves, afirmó que las niñas de una región de la Amazonia son víctimas de abuso sexual debido a que no acostumbran llevar ropa interior. «Especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones, la niñas no usan calzones porque son pobres», señaló Alves.