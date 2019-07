Los bolivianos Jota Narbaja y Leonardo Callejas unen sus voces contra el bullying

La joven promesa de la música boliviana, Jota Narbaja, une su voz con la de Leonardo Callejas, uno de los artistas emergentes más interesantes de la escena nacional. Los cantantes adolescentes lanzaron una emotiva versión de «En guerra», la canción popularizada por los colombianos Sebastián Yatra y Camilo Echeverry, que tiene un mensaje en contra del bullying.

«Escogimos este tema porque está muy acorde a lo que pasa actualmente en nuestra sociedad. Creemos que como artistas tenemos la capacidad de transmitir el valor de la autoestima, ya que con amor propio todas las personas podemos lograr metas y alcanzar nuestros sueños», explica Narbaja, de 14 años.

Por su parte, Callejas, de 16 años, afirma que la canción les gustó a ambos artistas porque es interpretada por dos artistas que admiran. «Creo que es muy linda, con una letra poderosa».

La historia de esta colaboración se inicia hace unos meses, cuando Leonardo escribió a Jota a través de la red social de Instagram, para transmitirle la propuesta de grabar juntos. A pesar de no conocerse personalmente hasta ese momento, la complementariedad fue instantánea.

«Jota es muy talentoso y veo que está trabajando mucho para llegar lejos. Los factores más importantes para triunfar son el talento y el esfuerzo, y veo que él tiene mucho de los dos», revela Leo.

Jota, intérprete de Tú serás para mí, explica que cuando recibió la invitación, la idea le encantó. «Leonardo tiene una gran voz y tenemos muchas cosas en común, como nuestros gustos musicales, la gente que nos sigue tiene la misma edad y compartimos la pasión por la música».

Éstas no son las únicas coincidencias entre los dos, pues ambos estudian música. Comenzaron sus carreras siendo unos niños y aspiran a llevar en alto el nombre de Bolivia.

«Espero que la gente reciba nuestra versión de `En guerra´ como una canción motivacional, que tiene remedio para el alma y un impulso de vida», revela Jota.

Callejas añade que le gustaría que el público perciba la calidad de la propuesta. «La letra es preciosa con una reflexión sobre el verdadero valor que tienen las personas, pues hay que apreciarlas por lo que son y no por lo que tienen».

La grabación y producción corrieron por la cuenta de Juan Narbaja, mientras que las guitarras y los arreglos musicales le pertenecen a Glen Vargas.

El videoclip es obra de Diego Sossa, un joven talento en el audiovisual, que logró captar la intensidad del tema musical en imágenes.

En las próximas horas el material está disponible en Spotify, Deezer, YouTube, Facebook e Instagram y podrá escucharse en las radios nacionales. Asimismo, los artistas visitarán diferentes canales de televisión para promocionar el dueto. Y, no será extraño verlos juntos en distintos escenarios interpretando la pieza musical.

CON ESCARAPELAS

Su potente voz, su manejo del escenario y la facilidad para transmitir emociones han hecho que Leonardo Callejas se destaque en los programas Te regalo una canción (Unitel, 2016) y Factor X (Red Uno, 2018). Su repertorio incluye las piezas Nunca te haré llorar (2016), No sé cómo decírtelo (2017) y La última vez (2018); al igual que una serie de adaptaciones que sube permanentemente a su canal de YouTube y a su página de Facebook.

Mientras que Jota Narbaja inició su carrera con el tema Antes (2018), grabado a dúo con Vanessa Añez. Su debut como solista fue con Tú serás para mí (2018), producido por el venezolano Jonathan Moly y masterizado por Ramses Alegría. Este año lanzó la pieza Juntos, un tema inédito con el que comparte créditos con Irene Torrico. Asimismo, el también youtuber sube versiones musicales en distintos géneros y comparte contenido divertido para sus seguidores.

DETALLES

La canción «En guerra», fue compuesta por Sebastián Yatra, para la Fundación Scholas, una organización creada en 2013 por el Papa Francisco y que aboga por la buena educación en valores para los niños.

Tanto Narbaja como Callejas suben constantemente videos a sus canales de YouTube con versiones acústicas de temas de moda. Jota, además, cuelga material entretenido como retos, entrevistas e interacción con sus seguidores.

Leonardo lanzó su primer disco en 2015, con 12 años. La placa tiene el título El inicio y contiene 15 versiones de canciones populares de distintos géneros, como El Triste, No me doy por vencido y No me queda más. La obra fue producida por Jorge Suárez, en los estudios Carolina Record.

Fuente: Los Tiempos