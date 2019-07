Luisito: «Me hicieron probar tantas delicias que quedaré como un toborochi»

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica visita Bolivia por segunda ocasión y revela a EL DEBER detalles de su éxito. Hoy dará la conferencia You too youtuber en la Fexpocruz, desde las 17:00

Yanine Peña

A pesar del intenso frío solo lleva una delgada chamarra que consiguió en un supermercado, por la mañana. Saluda. Se sienta. Sonríe. Parpadea constantemente. ¿La luz? ¿El cansancio? Es un tic que no para. Se acomoda sus característicos rizos y se toma las manos.

Él es Luis Arturo Villar Sudek, el mexicano más conocido por su canal de YouTube denominado Luisito Comunica, en el que postea contenido entretenido de los casi 50 países que visitó desde que lo lanzó a las redes, en 2012. ‘Luisillo’, como se hace llamar, llegó a Bolivia por segunda ocasión para dar una conferencia denominada You too youtuber.

En su recorrido por Santa Cruz, conoció Cotoca, el río Piraí y el Mercado Nuevo. En todos los lugares probó platillos típicos y chicha. “Me hicieron degustar tantas delicias que quedaré gordo como un toborochi”, bromeó, para un video de su canal momento antes de hablar con El Diario Mayor en el hotel Radisson. A pesar de su apretada agenda, el reconocido youtuber concedió una entrevista a EL DEBER en la que desnudó algunos secretos de su carrera.

Él, detrás del éxito

El joven, de 28 años, siempre fue considerado el ‘chistosito’ de su clase, es carismático y tiene una sonrisa que no se apaga en ningún momento, pero prefiere pensar que sus seguidores no solo lo buscan por gracioso.

“Mis videos no son de comedia, las bromas solo son algunos ‘condimentos’ que uso. Espero que la gente no entre a ellos para reírse, sino para entretenerse y también para educarse”, dijo en uno de los breves momentos que se lo pudo ver serio.

Además de los audiovisuales, las conferencias forman parte de sus actividades anuales. Las prepara dependiendo de la audiencia que vaya a verlo. “En Santa Cruz y Cochabamba la gente quiere información sobre redes sociales y tal vez conocer un poquito de mi vida. Tengo preparado un diálogo en el que reirán y escucharán mis historias, pero lo más valioso será la reflexión que daré al final”, explicó.

Cree que su receta para llegar a los públicos diversos es no usar tantos regionalismos, porque eso limitaría su audiencia. “Uso un lenguaje, expresiones y referencias más globales y no solo en mis videos, también en mis posts en las otras plataformas. Trato de ser lo más inclusivo posible. Claro que por ahí le pongo un ‘chido’ o ‘crack’”, cuenta y sonríe divertido.

“Esperame ‘tantito’”, pidió antes de continuar la entrevista. Tomó su teléfono para postear un video de su visita al Piraí, en sus historias de Instagram. No descuida a sus ‘sedientos’ fans que esperan enterarse detalles de su recorrido por el país.

Otro de sus secretos para conseguir el éxito, traducido en sus más de 25 millones de seguidores, solo en YouTube, es su constancia y su antigüedad. “Tal vez es fácil hacer videos y todos pueden lograrlo, pero el verdadero trabajo está en hacerlo constantemente y por tanto tiempo. Eso es algo que la gente no analiza.

Yo he visto youtubers talentosos subir y luego desaparecer. Tal vez eso me hace destacar de los demás. Pienso”, reflexionó. Pero a pesar de su fama, Luisito enfrentó algunos ‘bajones’ en su trabajo, pero los superó gracias a la gente que lo sigue fielmente. “Aunque pasaron cosas que podrían desanimarme siempre estuvo la gente ahí.

Al final de cuentas, uno se sienta, reflexiona y se da cuenta de que debe seguir con lo suyo porque mientras no pierdas ese apoyo no hay razón para bajonearse. Me siento afortunado de tener seguidores tan cool. Tan bonitos”, expresó cariñosamente.

¿Afecta la fama?

Nunca se imaginó que su popularidad se extienda de esa manera, pero ahora es consciente del peso que conlleva la fama. Es sencillo y auténtico. En persona se muestra tal y como se lo ve en sus videos. Si no le agrada algo, también lo hace saber. «Los paparazzis no me gustan mucho, es más hasta me asustan a veces», contó.

No le afecta ser conocido, pero eso le obligó a cambiar de hábitos, pensar mucho antes de emitir un criterio sobre cualquier tema y ser cuidadoso con sus publicaciones. “Ahora replanteo mis palabras, cuido los lugares que frecuento y a qué hora, sobre todo para mantenerme tranquilo”, dijo el famoso ‘Rey Palomo’.

¿Y si YouTube ya no funciona?

Él siente que la plataforma no lo domina, a pesar de que es su fuerte y además de que es su favorita. “Aunque es en la que más apuesto, creo que es necesario diversificar y si no hay YouTube, se puede crear una plataforma propia o aventurarse a nuevas aguas”, admitió.

Y lleva a la práctica lo que predica, porque ahora también tiene un Instagram fortalecido, con más de 13 millones de seguidores y un perfil de Facebook con más de cuatro millones de ‘fans’.

También destacó el trabajo que realizan otros youtubers a los que sigue cada que visita un aeropuerto y debe esperar largas horas por sus próximos destinos. Entre sus favoritos están Dross, PewDiePie y sus amigos, Berth Oh y Juca. “A pesar de que tengo un género definido, me gusta sumarme a las tendencias, porque eso genera más seguidores”, explicó y contó que no tuvo la oportunidad de ver canales de bolivianos, pero que conoció a varios youtubers en La Paz y en Santa Cruz.

Pendientes en su lista

Le encantaría ir a Corea del Sur. “Está trendy el K-pop. Culturalmente me atrae mucho y estando allá quisiera visitar Corea del Norte. Empaparme del contexto. Lo que aprendí viajando es que es fácil hacernos ideas de un lugar en base a leer cosas, pero no se conoce la realidad hasta ir”, aseguró. Para documentar sus experiencias siempre va acompañado de un guía para tener información precisa.

Luisillo confesó que está encantado con Bolivia. “¡Claro que quiero volver, me hace falta conocer un montón. Me hablaron de las huellas de dinosaurio en Sucre y de la Amazonia”, afirmó, antes de despedirse con otra sonrisa.

Sus fans podrán verlo hoy, a las 17:00, en el evento You too youtuber, que será en la ‘Fexpo’. Mañana la charla se replicará en Cochabamba a la misma hora, en la Feicobol.

