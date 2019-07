Mesa investigará al gobierno del MAS, mantendrá rol del Estado en sectores estratégicos, pero sin corrupción

En caso de llegar a la Presidencia de Bolivia

Mesa apunta a investigar al gobierno del MAS

> El diputado oficialista Édgar Montaño manifestó que “esta advertencia solo demuestra que Comunidad Ciudadana y su candidato acatan estrictamente instrucciones de Estados Unidos (…)”

EL CANDIDATO DE LA ALIANZA COMUNIDAD CIUDADANA (C.C.), CARLOS MESA, CUANDO PRESENTÓ EL PLAN DE GOBIERNO DE SU PARTIDO.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El Diario / La Paz

Los más de 14 años de la administración del Estado a cargo de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) serán investigados por Comunidad Ciudadana, según su plan de gobierno que ayer fue presentado por Carlos Mesa, candidato a la Presidencia de Bolivia por esta alianza.

Mesa aseguró que debido a los vínculos con hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos, el actual gobierno será indagado en caso que él llegue a la Presidencia.

Explicó que esta investigación se realizará en dos dimensiones, una de ellas referida a lo que consideró una gestión de despilfarro de recursos económicos, las irregularidades, los casos de corrupción que se develaron durante los 14 años de gobierno. Una de las actividades que se debe ejecutar es terminar con los interinatos en la Contraloría y en la Procuraduría General del Estado.

En el programa de gobierno de CC, el punto 24 del apartado referido a “Gobierno abierto. Lucha contra la corrupción” se establece la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los diferentes casos de vulneración de derechos humanos que se registraron durante el gobierno de Evo Morales.

“Quedan abiertos casos de impunidad (Tipnis, Hotel de las Américas, Porvenir y otros) que ejemplifican el uso arbitrario de la justicia para fines políticos. Una Comisión de la Verdad iniciará una exhaustiva investigación de los casos de violación de derechos humanos, detenciones ilegales y ajusticiamiento del periodo 2006-2019”, señala el documento.

Otra de las propuestas es redireccionar la actual diplomacia del Estado, abrir las puertas para entablar relaciones internacionales a aliados y “enemigos” del actual mandatario.

Sobre estas aseveraciones, el diputado del partido oficialista Lino Cárdenas dijo que estas propuestas son improvisadas y que fueron realizadas al calor de la desesperación por obtener mayor respaldo por parte de la población a su candidatura, que a su criterio, “el porcentaje se redujo en las últimas semanas debido a las contradicciones (…)”.

Asimismo, los legisladores del oficialismo aseguraron que “son propuestas improvisadas y que siguen instrucciones de exmandatarios neoliberales, refugiados en Estados Unidos”.

Mesa plantea mantener el rol del Estado en sectores estratégicos de la economía, pero sin corrupción

El candidato opositor aseguró que se tiene que mantener la inversión pública y aumentar la inversión privada, que a su juicio quedó estancada en la actual administración del mandatario y también candidato Evo Morales

El candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en un video difundido en sus redes sociales. Foto: captura facebook

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó que se mantenga la actual participación del Estado en sectores estratégicos de la economía del país, aunque propuso que se debe eliminar los niveles de corrupción y cambiar la ineficiencia en ese sector.

“Hay que eliminar el falso dilema Estado-Mercado. El Estado tiene unas responsabilidades muy evidentes y en este momento está llevando a cabo una política vinculada a presencia en los sectores estratégicos de la economía. No veo razón alguna para que eso tenga que cambiar, lo que tiene que cambiar es la corrupción que está en ese sector, la ineficiencia que está en ese sector, la hiperburocracia que está en ese sector”, señaló.

Asimismo, planteó investigar los hechos de corrupción que ocurrieron durante la administración del presidente Evo Morales, un extremo que fue cuestionado por el oficialismo.

Sobre este asunto, advirtió que la estrategia del gobierno actual es llevar adelante “simplemente parches” y la incapacidad de una relación creativa que garanticen las reservas de recursos hidrocarburíferos entre el sector privado y sector público.

Aseguró que se tiene que mantener la inversión pública y aumentar la inversión privada, que en su criterio, quedó estancada en la actual administración del mandatario y también candidato Evo Morales de Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El Gobierno ha tratado, sin éxito, de atraer inversión privada, porque no vayan a creer ustedes que el MAS dice no a la inversión privada. Lo que pasa es que no la consigue porque no tiene los elementos de seguridad jurídica, de seguridad institucional adecuados, eso es lo que tenemos que generar”, indicó.

El oficialismo cuestionó esas afirmaciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, consideró que es necesario dar ejemplo para presentar ese tipo de planteamientos.

«Nos hubiera gustado mucho que cuando era presidente los gastos reservados que ascendía a miles de millones de bolivianos lo hubiera invertido por lo menos en hacer una casita para el Gobierno, no quemarlo los papeles y los documentos. Hay que tener ética, hay que tener moral cuando el señor estando de Vicepresidente ha tapado los gastos reservados», señaló. (23/07/2019)