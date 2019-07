Microsoft lanza un Windows 1.11, el Windows de Stranger Things

Como parte de una campaña que aprovecha la popularidad de la serie Stranger Things, y teniendo en cuenta que la tercera temporada se centra en 1985, año de lanzamiento de Windows 1.0, Microsoft no ha querido desaprovecha la oportunidad para, después de algunos tweets que ya indicaban de qué iba el tema, relanzar su Windows 1.11 (eleven).

Cómo instalar Windows 1.11

Disponible de momento solo en la tienda de Windows de Estados unidos (aunque ya están distribuyendo el pack en este enlace de mega), y con un peso de 700 megas, la aplicación recuerda al windows 1.0 de hace tanto tiempo, aunque parece que le gusta más el universo paralelo que el nuestro. En la aplicación tenemos que resolver problemas mientras controlamos a los personajes de la serie (es más un juego que un sistema operativo propiamente dicho).

Si queréis probar el pack de mega, funciona, pero no lo hagáis en vuestro ordenador habitual y sí en alguno de pruebas, ya que no hay garantía de que esté libre de spyware al tratarse de un fuente no oficial.

Esta edición especial que nace de la idea de Windows 1.0 y de la serie Stranger Things 3 está llena de huevos de pascua, con contenido único creado por y para Stranger Things, por lo que parece claro que es el resultado de un campaña creada entre ambas empresas, y no solo un guiño publicitario de Microsoft.

El argumento es sencillo: tenemos que usar Windows 1.11 para solucionar problemas y salvar vidas, usando programas como el famoso Paint, entre otros.

Seguramente tendremos la versión en nuestro idioma dentro de poco, por lo que estad atentos a la tienda de apps de vuestro Windows.

Fuente: https://wwwhatsnew.com