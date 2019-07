Oriente, golpeado por dos renuncias inesperadas

El titular del comité electoral, Mario Suárez Riglos, y el del comité de transición, Yimy Montaño, decidieron apartarse por la delicada situación que se vive en el club. Se convocó una asamblea para el jueves

Mauricio Cambará F. – Juan Carlos Montaño

La crisis explotó en Oriente Petrolero. Por la mañana, Mario Suárez Riglos que fungía como presidente del comité electoral del club, decidió presentar su renuncia cansado de los insultos y las presiones que tuvo el órgano que debía llevar adelante las elecciones este sábado. Pero no todo acabó ahí, porque cerca de las 21:00 y luego de una reunión de urgencia, se confirmó que Yimy Montaño, que estaba al frente de la comisión de transición del club, también daba un paso al costado hastiado de la delicada situación institucional que se vive. “Lo hice ante la comisión transitoria, el comité electoral y lo oficializaré el jueves”, dijo Montaño.

La delicada situación originó que justamente para este jueves se convoque a una asamblea extraordinaria para buscar una salida a la crisis. No son las únicas dos renuncias, porque el sábado y acusando “guerra sucia”, el candidato por la plancha GOL, Hormando Vaca Díez, decidió apartarse para “evitar que la grieta entre los socios se agrande aún más”. Montaño al momento de irse fue tajante: “Deberíamos irnos todos, lo he sugerido”, señaló. La tirante situación se originó cuando Ronald Raldes, capitán del equipo hasta mayo de este año, se inscribió como candidato a la presidencia pese a que el estatuto aprobado el 10 de junio de 2008 y protocolizado el 11 de febrero de 2011, establece que ningún empleado del club puede postularse a no ser cuatro años después de haber aparecido en planillas. El excapitán presentó un certificado del Ministerio de Trabajo que decía lo contrario poniendo en aprietos a todo el comité electoral.

“Me voy por salud mental, porque estoy recibiendo presiones de todos lados”, dijo Suárez Riglos. Con Raldes y Vaca Díez inscritos el lunes 8 de julio, el comité debía pronunciarse el miércoles de la semana pasada sobre si habilitaban o no a los candidatos, sin embargo, no se lo hizo porque se empantanaron, ya que en el caso de Raldes la votación quedó 3-2 cuando los estatutos establecen que deben ser mínimo cuatro votos. El excapitán es el preferido en las redes por los socios y por los hinchas, pero el estatuto del club no lo avalaba.

Además de Suárez Riglos, los otros miembros del comité electoral son Ivert Cuéllar, Humberto Landívar, Alejandro Bleyer y Fernando Valdés. Raldes ni ninguno de los que lo acompañan en su fórmula, han querido pronunciarse al respecto sobre la crisis que se desató. Ante esta situación, Montaño y los restantes miembros de la comisión transitoria aprobaron llamar a una asamblea para el jueves; ahí mismo oficializará su renuncia comunicada anoche.

“Insisto, creo que deberíamos irnos todos, incluidos los que quedan del comité electoral”, añadió Montaño. En principio las elecciones debían ser para este sábado 20, sin embargo, ante la situación, Suárez Riglos confirmó que dejó una resolución sugiriendo que las elecciones se trasladen para el 17 de agosto. Raldes, entre tanto, no ha sido habilitado y continúa a la espera de si hoy se lo hará. Resta ver qué deciden los cuatro miembros del comité que quedaron.

“El comité electoral no tuvo la oportunidad de emitir una resolución de habilitación de candidatos, siendo que esperábamos una fiesta democrática entre dos candidaturas donde sean los socios quiénes elijan la mejor opción”, sostuvo el exjugador el sábado en la página oficial de su candidatura en Facebook, poco antes de que Vaca Díez hiciera oficial de que se apartaba pidiendo también la renuncia de los miembros del comité electoral. Suárez Riglos le dijo a sus más cercanos que no iba a permitir que su nombre se manosee.

La aparición de letreros y pancartas el sábado, en diferentes puntos de la ciudad pidiendo elecciones urgentes, lo acobardaron, aunque hasta el sábado confiaba en encontrar una salida al embrollo. Se fue denunciando presiones, pero no quiso ahondar más. Hubieron dos socios que impugnaron en su momento la candidatura de Raldes justamente por el tema de si podía postularse pese a ser empleado hasta fines del torneo Apertura. La crisis comenzó a mostrar su cara el jueves pasado cuando a tres días del debut en el Clausura 2019, el técnico Mauricio Soria renunció al mando del club pese a haber trabajado con el plantel en la pretemporada que se hizo en Jujuy. “La situación de la dirigencia repercute en el plantel”, se quejó en la conferencia que brindó tras oficializar su salida.

Pero no fue la única, porque también la comisión de fiscalización que vela por los informes económicos del club, quedó sin poder tomar decisiones luego de que quedaran solo cuatro miembros ante la renuncia de Carmelo Javier Padilla que se habilitó en la fórmula de Raldes.

Mientras eso pasaba en el club, en la oficina de captación de socios una gran cantidad de hinchas se registraban en procura de participar de la votación. DIEZ pudo evidenciar el aliento hacia Raldes, en quien los hinchas confían para que los saque de la incómoda situación que vive el club que no gana un título desde el 2010. Él adelantó, también a través de sus redes sociales, que pondrá mucho foco en lo institucional, en el plantel y en la formación de valores. De momento lo único concreto es que el jueves hay asamblea de emergencia en la que los socios podrán definir el futuro del club. El comité electoral puede pronunciarse hoy también ya que es muy posible que convoquen a Rodrigo Melgar, un suplente, para que supla a Mario Suárez Riglos.

¿Elegir el jueves por aclamación a un nuevo presidente será legal?

Oriente Petrolero podría tener un nuevo presidente por los próximos cuatro años el jueves en la asamblea extraordinaria. Así ocurrió en The Strongest, con Inés Quispe, que fue elegida por aclamación y que por ello recibió muchas críticas.

Consultado un expresidente de Oriente sobre la posibilidad de que a través de la asamblea del jueves Ronald Raldes sea el nuevo mandamás verdolaga, fue tajante en su respuesta: “Esa figura no existe en los estatutos del club“.

Pero tampoco había esa figura en los estatutos del Tigre. “Acá atropellaron los estatutos. Si querían elegir a la señora Inés debieron modificarlos en una asamblea extraordinaria anterior. Eso no pasó y la señora fue elegida de forma ilegal”, sostuvo Martín Iturri, que fue asesor jurídico en la gestión de César Salinas al mando de The Strongest y que fue parte del grupo de profesionales que trabajó en la elaboración de los nuevos estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol.

Raldes es el único candidato inscrito para las elecciones luego de la renuncia a su postulación de Hormando Vaca Díez.

