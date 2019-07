Pampa: Si algo me pasa, los responsables son Romero y Evo Morales

Ya tras las rejas, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores (Adepococa), Sergio Pampa, alertó que recibió amenazas y que, si algo le pasa, los responsables serán el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el presidente Evo Morales.

«Mi vida corre peligro porque he sufrido mucha amenaza. Si algo nos pasa a nosotros, los directos responsables, y mi familia y todos los Yungas lo saben, es el señor Romero y el señor Evo Morales , porque ellos están en contra de nosotros»

Pampa fue detenido el miércoles. Sobre él pesaban dos órdenes de aprehensión, una por un caso de homicidio y la otra por supuestamente encabezar hechos de violencia en La Calzada.

El dirigente aseguró que es inocente y que las autoridades se inventan «barbaridades» en su contra. Señaló que el Gobierno hace montajes y hasta sacrifica vidas sólo para hacer callar a los dirigentes.

«Yo no estoy desesperado y no me voy a desesperar jamás, porque tengo una conciencia limpia tranquila. Yo no soy de esos principios, yo no he cometido ningún delito».

Aseguró que, como él Franclin Gutiérrez y otros están detenidos sin cometer ningún delito, por lo cual anunció que realizarán una denuncia internacional al respecto.

Para dijo que es «un perseguido político» y que Romero y Morales lo quieren dejar preso por mantenerse en el poder.

«Si el gobierno, señor Carlos Romero, señor Evo Morales , me quieren meter preso tan solamente por querer empotrarse en el poder, adelante, estoy dispuesto».

El dirigente estaba al cargo de Adepcoca, después del apresamiento de Franclin Gutiérrez, que lleva 11 meses preso acusado de ser «autor intelectual» de la muerte de un policía en un enfrentamiento en Yungas.

La Fiscalía ya imputó a Pampa y pide su detención preventiva. Su audiencia de medidas cautelares en las siguientes horas.