Partidos critican a CC, pero no revelan gastos para su campaña

Beatriz Layme / La Paz

Después de la polémica en torno a los recursos de Comunidad Ciudadana (CC) para su campaña, el MAS y Bolivia Dice No exigieron a esa alianza política revelar el origen del dinero, pero no informaron sobre el monto que destinarán a su campaña.

El fin de semana, Diego Ayo, ahora exvocero de CC, frente que lidera Carlos Mesa, dijo que los recursos para su campaña no llegan ni a los 10 millones de dólares, “ni juntando todos los aportes de la ciudadanía civil”, a diferencia de Manuel Canelas, ministro de Comunicación, quien “maneja más de 150 millones de dólares”.

Para legisladores del MAS y de Bolivia Dice No, que lidera Oscar Ortiz, la declaración de Ayo es una confesión de que CC consiguió 10 millones de dólares para financiar los actos proselitistas, y ahora esa alianza debe revelar el origen de esos recursos.

No obstante, el vicepresidente Álvaro García Linera, durante el encuentro departamental para la construcción de la Agenda del Bicentenario, expresó: “Ese dinero, o viene del narcotráfico o viene de países extranjeros enemigos de Bolivia, enemigos de la soberanía y la dignidad de los bolivianos. No hay otra fuente. Sólo países extranjeros enemigos de Bolivia o narcotráfico pueden poner 10 millones de dólares”.

“Nosotros vamos a enfrentar sus 10 millones de dólares espurios, cochinos y mal habidos, con la conciencia y el corazón de los bolivianos, con el esfuerzo de la gente humilde, con eso vamos a enfrentar. La pelea va a ser dura, se están moviendo intereses oscuros muy poderosos”, agregó el Vicepresidente.

Mesa, a través de redes sociales, descalificó las declaraciones de García Linera, a quien llamó “mentiroso” y de quien dijo es “el vicepresidente del Gobierno más corrupto de la democracia”. Agregó que el Ejecutivo “es un Gobierno comprometido con el narcotráfico de manera comprobada, a través de la Policía y el Poder Judicial”.

El candidato de CC subrayó que el presupuesto que asigna el Gobierno para comunicación es superior a los 500 millones de bolivianos. “Tiene el cinismo, tiene la desvergüenza de criticar mintiendo, porque la cifra (10 millones de dólares) no es correcta”, afirmó el postulante, antes de expresar que el Gobierno gasta esos más de 500 millones de bolivianos “en comunicación, que no es otra que propaganda descarada para el Gobierno con plata de nuestros impuestos y de nuestro presupuesto”.

La diputada Susana Rivero del MAS afirmó que “sorprende” que CC haya recaudado 10 millones de dólares, por lo que retó a esa alianza “que nos diga de dónde la sacaron (el dinero)”, pues está claro -dijo- que “no fue” por organizar una quermés ni por la venta de rifas.

Similar criterio expresó su colega Gonzalo Barrientos, de Bolivia Dice No, quien sostuvo que la población requiere saber el origen de los recursos que consiguió CC para su campaña electoral. “Que digan que han recaudado en quermés, rifas… Yo no he visto ninguna de esas actividades. Diez millones nos parece excesivo”, indicó Barrientos.

La diputada Fernanda San Martín dijo que le parece bien que todos los partidos políticos transparenten sus cuentas, “empezando por el MAS y sobre todo el uso ilegal de bienes del Estado para campaña”.

Rivero, al ser consultada sobre cuánto destinará el MAS para los actos proselitistas, dijo que no tenía ni la menor idea, porque ella no es dirigente del partido gobernante, “sólo militante”, que cada mes da su aporte voluntario, “con mucho compromiso para hacer un trabajo político”.

Por su parte, el diputado Barrientos, al ser consultado sobre los montos que destinará Bolivia Dice No para la campaña, no reveló la cifra. “No tenemos nosotros un monto exacto. No hemos trabajado en ese tema. Estamos con un mínimo presupuesto que nos permite la movilización de nuestros candidatos, fruto de los aportes de los militantes del partido”, manifestó el legislador.

Ante esas afirmaciones, José Luis Bedregal, miembro de la dirección nacional de CC, exigió al masismo cumplir con lo que mandan las leyes y transparentar los recursos que dispone para su campaña electoral.

“El MAS tiene que rendir cuentas al país sobre los onerosos gastos que tiene en su campaña y que son recursos de todos los bolivianos”, manifestó Bedregal, quien exigió al Tribunal Supremo Electoral que “de una vez sancione al MAS, que hace uso y abuso de los recursos públicos y los bienes del Estado, para sus actividades de orden electoral”.

Patzi destinará Bs 5 MM a su campaña

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) destinará cinco millones de bolivianos a la campaña electoral rumbo a los comicios del 20 de octubre, informó ayer Félix Patzi, candidato a la presidencia.

“Eso es lo que tenemos, por lo menos eso es lo que hemos previsto. Son cinco millones de bolivianos para nuestro plan operativo 2019”, informó Patzi, quien aclaró que los recursos son en efectivo y “en especie”.

Sin especificar el monto, Patzi explicó que los militantes del MTS realizan un aporte voluntario “mes a mes”, y que en las últimas semanas simpatizantes de diferentes regiones del país ofrecieron apoyar su campaña, con la donación de pintura, banderas, carteles, entre otros.

“Por ello hemos instruido, en todo el país, que puedan registrar todos los aportes. Hay quienes quieren colaborar en términos de especie, es decir que quieren poner pintura, algunos con imprenta, otros con casas de campaña, banderas”, explicó Patzi, quien ratificó que no renunciará al cargo de gobernador, pues -dijo- fue habilitado con una sentencia constitucional y las primarias.

Fuente: https://www.paginasiete.bo