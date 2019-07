Paz y Rodríguez pueden asumir 3 medidas para que se acepte sus dimisiones

13 de julio (Urgentebo).- El abogado constitucionalista Williams Bascopé este sábado manifestó que el expresidente Jaime Paz Zamora y el senador de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez pueden asumir tres medidas para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acepte sus renuncias a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.

En junio Paz presentó al TSE su dimisión a su candidatura presidencial por el Partidos Demócrata Cristiano (PDC). En tal sentido, el pasado jueves Sala Plena del Órgano Electoral determinó rechazar esta renuncia, argumentando su decisión en que la Ley de Organizaciones Políticas establece que las primarias tienen carácter vinculante.

En la pasada jornada, Rodríguez también presentó su renuncia a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No (21F). Esta abdicación será tratada recién por el Tribunal Electoral y respondida en los siguientes días.

En tal sentido, Bascopé señaló que el expresidente y parlamentario (en caso de que también no le acepten la renuncia) pueden presentar un amparo constitucional ante la justicia para revertir la determinación del TSE.

Agregó que si en el ámbito jurisdiccional nacional tampoco prospera su solicitud, los candidatos pueden recurrir ante el alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organizaciones de Estado Americanos (OEA).

“Son medidas políticas la que tendrían que tomarse, es decir: no participar (de las elecciones) y así ellos mantiene firme su derecho a no participar, porque es un derecho el tema de renunciar. (…) Esto sería denunciarlo a nivel internacional, porque dense cuenta como el Tribunal Supremo Electoral está interpretando cosas que no le correponden y de forzar a cualquier ciudadano a poder participar”, añadió el jurista

Asimismo el experto sostuvo que el TSE no puede obligar a los candidatos, sea a la Presidencia, Vicepresidencia o al Legislativo, que renunciaron a continuar en campaña electoral, puesto se va en contra de las libertades y derechos políticos de estos ciudadanos.

Al respecto Bascopé puntualizó que el artículo 108 de la Ley de Régimen Electoral establece que los candidatos, cualquier sea el cargo electivo al que postulen, pueden ser sustituidos luego de que estos presenten sus renuncias.

“La Ley de Régimen Electoral dice claramente que hay reemplazo una vez que renuncia cualquiera de estos ciudadanos. El partido político tiene 45 días para poder hacer el reemplazo una vez que comience la contienda electoral. (…) No puede el Tribunal Supremo Electoral obligar a alguien, que ya no quiere ejercer su derecho de ser electo, a inmediatamente llevarlo o coaccionarlo, no existe eso e ningún Estado de derecho”, afirmó.

Fuente: https://www.urgentebo.com