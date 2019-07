Quispe instala huelga y pide a jueces resolver denuncia de Mesa

LA PAZ |

El diputado Rafael Quispe se declaró en huelga de hambre este martes en predios del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y exige a las autoridades judiciales resolver el proceso que le inició el expresidente y candidato a la presidencia, Carlos Mesa, por los delitos de difamación y calumnias.

Solo pido celeridad ante la denuncia «penal» de @carlosdmesag por injurias, difamación.

Desde el mes de marzo está el proceso paralizado y no me dicen si es positivo o negativo la denuncia

«Me he declarado en huelga de hambre, antes del mediodía de hoy martes, en las puertas de la Sala Penal Tercera para que se resuelva (la denuncia que me inició Carlos Mesa), sea negativo o positivo, no me interesa, pero que se resuelva», manifestó Quispe.

«Me he declarado en huelga de hambre, antes del mediodía de hoy martes, en las puertas de la Sala Penal Tercera para que se resuelva (la denuncia que me inició Carlos Mesa), sea negativo o positivo, no me interesa, pero que se resuelva», manifestó Quispe.

La controversia surgió en marzo de este año cuando Quispe y el diputado Wilson Santamaría dieron a conocer que Mesa y su equipo recibieron 2,8 millones de bolivianos entres 2014 a 2018 por sus funciones en la vocería marítima.

Carlos Mesa acusó a ambos diputados de tergiversar y difamar y a través de su abogado, Carlos Alarcón, interpuso una denuncia por los delitos de difamación y calumnias.

El Juzgado Sexto de Sentencia en lo Penal rechazó la denuncia, pero Mesa apeló esa determinación. El caso fue sorteado en la Sala Penal Tercera, que hasta la fecha no se pronunció.

Esa situación llevó al diputado Quispe a instalar una huelga de hambre en predios de dicha Sala, para que de una vez los vocales resuelvan esta demanda con celeridad y transparencia.