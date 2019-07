Recursos: ¿beneficios deben ser por igual?

El director de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo, señaló ayer que aún no se definió el monto que recibirán las asociaciones, aunque señaló que deberían ser entregados en similar proporción que a los clubes profesionales.

El dinero entregado tiene dos orígenes: el contrato de televisión de la FBF con la empresa Mediapro y el monto que recibió la entidad federativa por la participación de la selección nacional en la Copa América.

El martes pasado se conoció que los clubes pedirán 100 mil dólares más por la participación de la Verde en el torneo de Brasil. Los clubes profesionales podrían llegar a percibir 200 mil dólares, tomando en cuenta que recibirá 100 mil de los derechos de televisión.

“Primero que no se ha entregado a las asociaciones, pero se tiene que otorgar, es un tema que se va a considerar mañana (por hoy) en la reunión del Comité Ejecutivo. El tema del dinero de la Copa América, por la información que tengo, aún no ha llegado nada y la disposición de ese efectivo, si les vamos a dar a los clubes y a las asociaciones, pasará por un análisis que no deje a la FBF sin nada”, resaltó el dirigente cochabambino.

En caso que la entidad federativa acepte entregar 100 mil dólares a cada uno de los clubes que juegan en la División Profesional, la FBF podría terminar desembolsando dos millones de dólares, considerando que 600 mil dólares serán entregados a los jugadores que fueron convocados a la Verde (25 mil dólares para cada uno).

“Si se da ese dinero a los clubes también se debe dar a las asociaciones, por lo menos en mi planteamiento, en la misma proporción. No hay hijos menos protegidos que otros o se les da a todos o no se le da a nadie. Si se les da, se les tiene que dar en la misma proporción, si se le da 100 mil allá (por los clubes profesionales), se tiene que hacer lo mismo (con las asociaciones). Es el criterio que tengo y que seguramente van a compartir conmigo”, señaló Aramayo.

El ejecutivo se reúne hoy (15:00) en Potosí para abordar este y otros temas.