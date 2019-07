Revilla califica de «hipócrita» la denuncia de diputadas masistas contra él y el programa Yo Soy Mi Primer Amor

El Alcalde Luis Revilla cuestionó la hipocresía de las diputadas del MAS que denuncian judicialmente supuestas irregularidades en el programa Yo Soy Mi Primer Amor, mientras no dicen nada sobre autoridades de su partido acusadas de violencia contra sus parejas, violación y faltas de respeto a mujeres.

“Me parece mucha hipocresía del MAS en relación a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pretenden enjuiciar al Alcalde porque supuestamente apoya que se hagan talleres gratuitos en beneficio de las niñas para que aprendan sus derechos y aprendan a defenderse de la violencia, pero del diputado masista violador, del concejal pateador de su esposa y del gobernador metemano del MAS no dicen nada, simplemente piden que se disculpen públicamente. Mucha hipocresía del MAS, mucha hipocresía de las diputadas que no han hecho nada por esta ciudad, no han hecho nada por las mujeres en estos años y están tratando de salir del anonimato con estas denuncias ridículas”, dijo Revilla.

Ayer viernes las asambleístas del MAS, Sonia Brito, Betty Yañiquez y Valeria Silva presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del Alcalde Luis Revilla respecto al programa “Yo soy mi primer amor”.

El Alcalde de La Paz reprochó la doble moral de dichas diputadas que emprendieron campaña contra un programa que tiene por finalidad evitar que más niñas y mujeres sean víctimas de violencia en nuestro país.

El Alcalde aclaró que presentarán toda la información que requiera el Ministerio Público para desvirtuar la denuncia que asegura es falsa y acudirán para aclarar el tema porque no tienen nada que ocultar.

“Acudiremos como corresponde, como lo hemos venido haciendo porque no tenemos nada que ocultar, pero me parece mucho cinismo, mucha hipocresía de las diputadas que no hacen nada con los violentos que tienen en su partido y están tratando de atacar un programa que va en beneficio de las niñas que es gratuito, que no se cobra nada para trabajar en beneficio de los derechos de las mujeres y de las niñas que son las más vulnerables a la violencia en nuestro país”.

Esta denuncia se suma a lista de ataques del MAS como parte la guerra sucia que llevan adelante en contra del Alcalde Luis Revilla y del Gobierno Municipal de La Paz.

“Es un ataque político, creen que lo están haciendo muy bien inventándose denuncias contra el Alcalde. Yo creo que eso más bien les resta. No es confrontación lo que la gente quiere y no es hipocresía tampoco en temas tan sensibles como la violencia contra las mujeres”, concluyó.

Fuente: Bolivisión, https://amn.bo