Si el norte fuera el sur

El presidente norteamericano Donald Trump se ha ganado fuertes críticas por descalificar a sus oponentes en el Congreso. El jefe de la Casa Blanca se ha estrellado contra congresistas demócratas, a las que ha rechazado no sólo por cuestiones ideológicas o políticas, sino también por su origen, además de que les ha lanzado una serie de prejuicios machistas que han generado malestar en diferentes círculos que no han dudado en calificar al mandatario como «intolerante», «racista» y «supremacista», concepto relacionado a personas que se creen superiores a los demás. En Bolivia nadie se atrevería de decir lo mismo de los máximos jerarcas del Gobierno, que constantemente se burlan de las mujeres, hablan pestes para los representantes de algunas regiones e insistentemente se comparan con figuras divinas y con astros del universo, con capacidad para conservar el poder para siempre, pues el resto de los bolivianos no vale nada. Criticar alguno de esos gestos de nuestros gobernantes sería un acto de discriminación.

Fuente: eldia.com.bo