Sin acuerdo para aprobar ley que dispone atención gratuita al cáncer

En La Paz, pacientes y enfermos con cáncer hacen huelga para que las autoridades los escuchen. En Santa Cruz apuran el proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Autoridades dispuestas a dialogar

Las familias de los pacientes con cáncer llegan a pagar hasta $us 2.000 por cada quimioterapia

Miguel Ángel Melendres

Aunque el Proyecto de Ley 362/19 (Ley de Cáncer) se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, los pacientes y familiares de personas que padecen esta enfermedad no encuentran consenso para que siga su curso de aprobación en la Asamblea Legislativa. En La Paz hay una huelga de hambre que exige que se debata una normativa acordada a nivel nacional y en Santa Cruz apuran el proyecto que da gratuidad en todas las atenciones y rechazan la medida de presión.

“La ley para luchar contra el cáncer en todo el país ha sido presentada hace 20 días. Con esta norma, desde la prevención y el tratamiento de los pacientes será dada de forma gratuita porque los recursos económicos saldrán del Tesoro General de la Nación (TGN), de un impuesto al tabaco, alcohol y alimentos ultra procesados, con la participación de los gobiernos departamentales y municipales. Abarca a todos los tipos de cáncer, manifestó el diputado Edgar Montaño, impulsor del proyecto.

Discrepancias

Si bien, esta norma fue redactada por padres de niños con cáncer de Santa Cruz, médicos, asambleístas y autoridades del Ministerio de Salud, otro sector exige una cumbre el 23 y 24 de agosto, para adoptar medidas nacionales que protejan a los enfermos.

“Queremos un proyecto consensuado, donde los actores sean los pacientes y familiares. Representamos a todos los pacientes del país. A nosotros no nos han hecho partícipes de este proyecto. No sabemos si va a beneficiar a todos los bolivianos. No se ha socializado en los departamentos”, manifestó Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer en La Paz, quien, junto a cuatro personas, ayer cumplieron su cuarto día de huelga de hambre instalada en el hospital de Clínicas de esta ciudad.

Gloria Bernal, una paciente que se sumó a la huelga, señaló por su parte que la medida de presión, que se inició con 11 personas, no será suspendida hasta que el presidente Evo Morales no los escuche y se pueda persuadir a que se redacte un nuevo proyecto de ley que incluya un arancel cero para la importación de medicamentos, la construcción de un Oncológico, ambulancias que funcionen, entre otros pedidos.

Hay urgencia

No obstante, Carmen Villagómez, vicepresidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, desconoció la huelga y rechazó la convocatoria a la cumbre de los familiares en La Paz, culpando a este sector de hacer paralizar el proyecto que tenía que ser debatido durante esta semana. “Si quieren aportar, que lo hagan en la reglamentación. Pero no pueden suspender el tratamiento de la ley por tres meses. Es urgente que se apruebe”, exigió.

Señaló que, entre los temas más importantes, la ley cubriría la quimioterapia desde el diagnóstico temprano, el tratamiento en su totalidad, radioterapia, cirugías, biopsias, internación, estudios y establece la carnetización a todas las personas con cáncer para su tratamiento en todos los hospitales donde se aplique el Sistema único de Salud (SUS).

Ante estas discrepancias, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo estar dispuesta a dialogar sobre otras propuestas que puedan ser incluidas en la ley y “no pretendemos imponer la norma” Los órganos Ejecutivo y Legislativo pretenden avanzar con el proyecto.

