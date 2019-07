Tribunal anula solicitud de juicio de Mochilas I; caso vuelve a juez cautelar

Cochabamba.- A tan solo 24 días de que el Ministerio Público presentara la acusación contra el alcalde José María Leyes por Mochilas I, el caso dio un giro ayer porque el Tribunal Séptimo de Sentencia anuló todo lo desarrollado en este tiempo por las objeciones, incidentes y apelaciones pendientes, por lo que el proceso vuelve al juez cautelar.

“Se anula todo lo obrado en la etapa de juicio hasta fojas 119 y todas las actuaciones posteriores, por lo que una vez resueltos todos los incidentes, se remitan antecedentes para dar continuidad para la tramitación de la causa en etapa de juicio”, indica la resolución del tribunal.

La regularización del proceso se dio a solicitud de varios procesados, entre ellos el alcalde electo José María Leyes, la exsecretaria de Desarrollo Humano Andrea García y el empresario de las mochilas Juan de Dios Morales.

García dijo que aún no fue notificada. Mientras que uno de sus abogados, Henry Pinto, indicó que la determinación se emitió debido a que el juicio no podía continuar por los incidentes pendientes.

“Ésa fue nuestra petición, porque no puede pasar a la fase del juicio si es que antes no se agota toda la etapa preparatoria, y dentro de esa etapa hay actuaciones pendientes que no se han resuelto y va a tomar buen tiempo que se resuelvan, por lo menos un año”, dijo Henry Pinto.

Algunas de las observaciones pendientes, según Pinto, son la objeción al sobreseimiento de seis de los 15 denunciados, el incidente de nulidad por defectos de procedimiento y el incidente de acumulación de causas que planteó la defensa de Leyes.

Sin embargo, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, afirmó que esta resolución no hace variar el caso y el juez anticorrupción debe resolver las observaciones pendientes para continuar con el proceso.

“Lo que corresponde es que el juez que ha conocido el caso en la etapa preparatoria resuelva los incidentes que se le han planteado para que el tribunal de sentencia prosiga con los trámites para llevar a cabo el juicio”, dijo Veizaga.

Para otro abogado, este tipo de incidentes dilata más el proceso, debido a que la determinación que tome el juez anticorrupción o cautelar podrá ser apelada. Esta etapa puede durar de tres meses a un año.

El fiscal departamental Juan de la Cruz Vargas dijo no tener aún “un conocimiento reciente de ese caso”.

La Fiscalía presentó la acusación el 26 de junio contra Leyes por la presunta comisión de cinco delitos. También acusó a Andrea García, Diego Moreno, José Miguel Padilla y los empresarios.

CASO VUELVE A JUEZ ANTICORRUPCIÓN

Debido a la determinación del Tribunal de Sentencia Séptimo, que anuló la solicitud de juicio en el caso Mochilas I, por el cual el alcalde José María Leyes guarda detención preventiva en el penal de San Antonio, el caso volverá ante el juez anticorrupción Richard Rodríguez.

Rodríguez dispuso en junio la detención domiciliaria para Leyes por Mochilas I. Esta semana autorizó la salida de la autoridad para festejar su cumpleaños 42, pero después revocó su medida.

LA FISCALÍA APARTÓ ANTES DEL PROCESO A SEIS INVESTIGADOS POR FALTA DE PRUEBAS

El caso Mochilas I es el primero de tres con el mismo denominativo que la Fiscalía investiga desde abril de 2018 por la presunta compra irregular de estos materiales escolares en 2018, 2017 y 2016, con una inversión de más de 10 millones de bolivianos por cada gestión.

La acusación por Mochilas I se presentó el 16 de junio en el Tribunal Séptimo de Sentencia de la capital contra el alcalde José María Leyes; Diego Moreno Barrón, exsecretario de Finanzas; José Miguel Padilla, exsecretario de Atención al Ciudadano; Andrea García, exsecretaria de Desarrollo Humano; la funcionaria Carolina Ayala, y los empresarios de la asociación, Juan de Dios Morales y María René Ramírez.

Antes fueron sobreseídos por falta de elementos de prueba seis de los procesados.

Los seis procesados con sobreseimiento son Néstor García Maygua (presunto “palo blanco”), José Oscar Bascopé Rojas (Sistemas), Fernando Alejandro Días de Oropeza (Contrataciones), Claudia Fedra Cors (directora de Contrataciones), Rolando Severino Nogales (exdirector de Desarrollo Humano) y Christian Siles Ríos (exdirector de Educación).

Los otros dos casos de Mochilas I y II se hallan en investigación. En tanto, el alcalde Leyes está detenido desde noviembre de 2018 en San Antonio por los casos I y II. Se espera que con la Ley de Abreviación Procesal salga a fines de 2019.