Widen Vaca tenía negocios con dos altos funcionarios de Cotas

Los ejecutivos fueron despedidos de la telefónica el mes pasado al desvelarse el nexo con Vaca. Los tres eran socios en el restaurante Tony Roma’s, que dejó de operar

Ernesto Estremadoiro Flores

Salen a la luz los nexos entre Widen Vaca, uno de los principales acusados del millonario hurto en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), y altos funcionarios de la entidad. Un testimonio notarial y la declaración de otro implicado, confirman que Vaca era socio de negocios de dos ejecutivos de la telefónica. Desde la operadora informaron que los aludidos fueron despedidos en junio a raíz de ese vínculo.

El dato surge luego de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) revelara que parte de los recursos robados a Cotas se usaron para establecer varios locales para poder lavar el dinero.

Entre los negocios que estableció el imputado estaban el Hard Rock Café de La Paz, además, del restaurante Tony Roma’s, instalado en la zona de Equipetrol, uno de los distritos más exclusivos de Santa Cruz. Ambos, negocios ya no operan en la actualidad.

Nexos y recursos

De acuerdo a una auditoría realizada por Cotas, Media Market – empresa de Vaca –recibió pagos en demasía por Bs 29,2 millones por el suministro de equipos que eran destinados al programa de beneficio al socio Cotas en Cuotas.

Cabe recordar que este programa permitía a los socios de la cooperativa adquirir equipos ligados a los servicios que brinda la telefónica mediante simple solicitud, pero exfuncionarios de Cotas hacían pedidos ficticios y desviaban los equipos al mercado negro.

La hipótesis policial sugiere que parte de esos recursos ‘se lavaron’ montando esos negocios.

Es más, en su declaración ampliatoria, realizada el 16 de julio, Hubert Gil, exdirector de marketing de Cotas, e implicado en el hecho, sostiene que Vaca era socio de los ejecutivos.

Tras esa declaración la Fiscalía informó que analizarían todo lo expuesto por el sindicado.

Por otro lado, en un formulario notarial al que accedió EL DEBER, estas dos personas figuran como socios del Grupo Restaurantes Internacionales de Bolivia S.R.L (RIB), en la que Vaca poseía un 50%, y los ejecutivos de Cotas, entre ambos, tenían un 20% de participación de la compañía.

Los ejecutivos pusieron un capital de Bs 30.000 cada uno. En total, la compañía contaba con un capital de Bs 300.000

La sociedad trajo al mercado gastronómico cruceño la franquicia internacional Tony Roma’s, que comenzó a atender en octubre de 2018.

Y, de hecho, en su momento los responsables del restaurante informaron que la inversión en el local llegó a los $us 2 millones.

Incluso RIB sostuvo que tenían previsto abrir dos sucursales en el interior del país.

Pero nada de eso pasó. En abril, de este año el local fue allanado por la Policía y los cerca de 40 empleados terminaron en la calle, sin que nadie responda por sus salarios y beneficios sociales.

“Hasta ahora nadie nos ha pagado nuestros beneficios”, señaló Fernanda Guzmán extrabajadora de ese restaurante.

Desde Cotas informaron que los ejecutivos fueron apartados de la operadora el mes pasado, al comprobarse la relación comercial de ambos con el proveedor.

Uno de los funcionarios era director de Sistema de Gestión Integrado, y el otro director de Gestión de Procesos y Servicios de Televisión. “El Consejo de Administración de Cotas tomó la determinación de retirarlos a ambos. En el primer caso la decisión ya se ejecutó. En el segundo se ejecutará una vez concluya su vacación”, afirmó Cotas en un comunicado enviado a EL DEBER.

Desde la cooperativa precisaron que “independientemente de si existiese o no delito, no está permitido en Cotas que un empleado tenga nexos con un proveedor por tratarse de una relación que involucra conflicto de intereses”. No obstante, indicaron que, si se comprobara alguna acción ilegal realizada, por esas personas contra la cooperativa tomarán las acciones legales pertinentes.

Por otro lado, ayer se suspendió la audiencia de cesación de libertad de Eduardo Lea Plaza, exgerente administrativo de Cotas.

El exejecutivo es parte de la lista de 23 personas investigadas.

Fuente: eldeber.com.bo