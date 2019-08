Algo agradece frente a este trance y a esta nueva vida: «Hace dos años, al volver de un espectáculo de artes marciales en Las Vegas, mi corazón se paró dos veces. ¡Dos infartos! Los médicos me dijeron que el noventa por ciento de los hombres con el mismo cuadro habrían muerto. Tal vez fue una señal del Cielo: no debía morir, porque Gena me necesitaba».