Acciones de los bolivianos en YPFB subieron de $us 50 a $us 8.200, según ministro Sánchez

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicó hoy que en la actualidad cada uno de los 11 millones de bolivianos tiene acciones valuadas en $us 8.200, mientras que en 2005 sólo eran de $us 50.

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue recuperada —en 2006— con $us 800 millones. Ahora la estatal petrolera vale $us 20.000 millones en libros, que sumados a las reservas monetizadas de $us 70.000 millones llega a un valor total de $us 90.000 millones; ¿y quiénes son los dueños de YPFB?, todos los bolivianos. Cada boliviano tiene ahora acciones por un valor de $us 8.200. Con la estatal privatizada —hasta 2005— las acciones de los bolivianos eran de tan solo $us 50”, explicó la autoridad durante el Informe de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas – Parcial 2019 de dicha cartera estatal en Caraparí, Tarija.

Asimismo, Sánchez señaló que los hidrocarburos constituyen el 94% de la matriz energética nacional y por tanto ayudan a mejorar la vida de los bolivianos. Por ello, dijo la actividad exploratoria se convirtió en una prioridad para seguir incrementando las reservas de gas en el país.

Recordó que en 2009 fueron certificados 9,94 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés), 10,4 en 2013 y 10,7 en la actualidad.

“El factor de reposición de reservas entre 2009 y 2013 fue de 1,2 TCF. Es decir que se repusieron las reservas consumidas y se aumentaron volúmenes. Entre 2013 y 2017 el factor de reposición fue igual a 1 TFC, que también demuestra la reposición e incremento de reservas”, detalló.

Desde la nacionalización de los hidrocarburos y las empresas estatales en 2006, la renta petrolera que recibe el Estado incrementó de $us 3.500 a $us 38.500, lo que significó mayores utilidades para financiar obras en todo el territorio boliviano.

Cambio Digital