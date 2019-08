Candidato denunciará a la Policía por su detención en el paro cívico

El candidato a diputado por la Circunscripción 22 por Bolivia Dice No, Walter Flores, denunció esta mañana que la detención que sufrió el pasado miércoles cuando cumplía el paro cívico fue direccionada, por lo que presentará una denuncia en la justicia contra la Policía.

Durante el paro cívico del pasado 21 de agosto, Flores fue detenido por lalas fuerzas del orden en la zona de la avenida Killman donde cumplía con un punto de bloqueo.

«Están queriendo hacer ver que nosotros estamos yendo en contra de la integridad de los policías, eso ha sido falso. Los petardos estaban reventando hacia arriba, no hacia los efectivos policiales, no había estudiantes. No les hemos faltado el respeto, se han venido más de 10 efectivos, me han arrastrado«, declaró.

En este sentido, el candidato del partido de Óscar Ortiz señaló que el equipo jurídico prepara una denuncia en la que se adjuntará el certificado médico forense al que fue sometido tras cumplir con su detención.

«No se puede basar ninguna denuncia con mentiras. Vamos a iniciar las acciones legales por denuncias temerarias«, señaló José Luis Terán, asesor legal de BDN.

Flores fue llevado ayer ante el juez, que determinó darle libertad irrestricta pues no se encontraron pruebas en su contra.