Doña Sofía, una abuela que nunca disfruta de Leonor y Sofía a solas

La reina Sofía con sus nietas. (Getty)

Sin embargo, parece que Sofía no mantiene la misma relación con sus ocho nietos. Mientras los Urdangarin y Marichalar son más cercanos con ella, las Borbón Ortiz no tanto. Doña Sofía pudo difrutar este jueves de un plan con sus nietas pequeñas. Se fue al cine con Leonor, Sofía y también Letizia. Una situación que nos sorprende por dos cuestiones. La primera es que la emérita acudiese de nuvo a ver ‘El Rey León’, una película que vio dos días antes con Victoria Federica e Irene Urdangarin en la misma sala de Palma. La segunda es que la Reina estuviera allí, no porque haya ningún problema, sino porque echando la vista atrás recordamos tan solo una ocasión en la que hemos visto a Sofía haciendo un plan con Leonor o Sofía sin que Letizia esté presente.

Las dos reinas con Leonor y Sofía. (Efe)

Para recordarlo tenemos que viajar hasta 2007, concretamente al mes de enero. Tras varios meses sin verla en público después de que en octubre se publicaran las imágenes de su primer cumpleaños, la revista ‘Hola’ publicaba unas imágenes de una pequeña Leonor dando sus primeros pasos para ir a disfrutar de un espectáculo. Acompañada por su abuela Sofía y por sus primos Froilán y Victoria Federica, la entonces infanta conoció a las princesas Disney. Esta fue la primera salida de Leonor con su abuela sin Letizia, y también la última. Al menos que se haya hecho pública.

En todas las demás siempre ha estado allí Letizia, desde un paseo en calesa por el centro de Palma o una visita al museo de maestros vidrieros en Gordiola hasta ir al zoo o a disfrutar de un musical, pasando por la visita que realizaron el año pasado al mercado de Olviar. A lo mejor tan solo se trata de una prueba para demostrar que suegra y nuera se llevan a las mil maravillas, pero no deja de resultar extraño que teniendo Leonor y Sofía 13 y 12 años respectivamente, tan solo tengamos esa salida Disney.

Esta situación es muy distinta a la Victoria Federica e Irene Urdangarin, quienes hacen numerosos planes en solitario con su abuela. Cuando Irene, quien es su ojito derecho, viaja a España, la emérita se ocupa de ella llevándola, por ejemplo, a una ruta guiada y privada por el Palacio Real, tal como publicó en su momento Vanitatis.

También contrasta el hecho de que sí hemos visto a Paloma Rocasolano disfrutando de sus nietas en solitario. En enero de 2017, la madre de Letizia disfrutó de una tarde con su nieta Sofía en el Teatro Real para ver ‘El Corsario’. Ahora la pregunta es: ¿Veremos este verano a Leonor y Sofía solas con su abuela paterna? El tiempo lo dirá.

Fuente: elconfidencial.com