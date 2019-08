Edwin Herrera a Jorge Silva: El MAS quiere una nueva crisis de la basura en La Paz

El asambleísta departamental de La Paz Edwin Herrera dijo al concejal Jorge Silva (MAS) que el MAS quiere una nueva crisis de la basura en La Paz, por las observaciones al nuevo relleno sanitario de Sak’a Churu. El debate se realizo en el programa de televisión La Revista.

“Está clarísimo. Quieren sabotear la solución. El MAS quiere una nueva crisis de la basura en La Paz y eso está claro, esa es la irresponsabilidad con la que maneja el Gobierno (del MAS) este delicadísimo tema”, contestó Herrera al Concejal.

El argumento de Silva es que el relleno de Sak’a Churu “tendría” un problema de derecho propietario y que no contaría con licencia ambiental. “Más allá del manifiesto ambiental, la licencia ambiental, o de la autorización que es de carácter previo, hay un conflicto de derecho propietario en estos terrenos. Por lo tanto, consideramos que este no es un problema resuelto (…) No solamente estás poniendo en riesgo el medioambiente, sino que estás atentando contra la salud pública y estás causando un problema jurídico a corto plazo”, afirmó Silva.

Herrera destacó que no habrá problema porque, desde la Alcaldía, hicieron las verificaciones de los registros, y que no se habría encontrado observación alguna sobre los terrenos de Sak’a Churu, donde está el nuevo relleno sanitario. Descartó que hubiera problemas sobre derecho propietario.

La Alcaldía fijó este miércoles 21 como fecha para la puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario en Sak’a Churu. Las juntas vecinales del Distrito 6 de Alpacoma están de acuerdo con que se depositen los residuos en ese predio, según informó su presidente Alejandro Poma.

Página Siete Digital / La Paz