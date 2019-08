El enojo del actor Alfredo Casero por el resultado de las PASO en Argentina: “Pueblo carroñero”

Apenas se conocieron los resultados provisorios de las PASO 2019, Alfredo Casero se volcó a su cuenta de Twitter para expresar su enojo.

x

«Pueblo de OPAS», fue el primer mensaje que publicó el actor, que se encuentra radicado en España, haciendo mención al triunfo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por sobre la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El mensaje de Alfredo Casero después de las PASO 2019 (Twitter).

Con ironías, Alfredo Casero le pidió disculpas al Indio Solari y le aconsejó qué hacer si gana el Frente de Todos

Los tuis de Alfredo Casero.

Y luego siguió con una seguidilla de breves mensajes. «Massa?», preguntó primero. «Habla el enano Sola», siguió, seguramente siguiendo las alternativas de las elecciones. Y luego remató: «Pueblo carroñero».

Los tuits de Alfredo Casero.

Mirá también Mirá también Alfredo Casero apuntó contra el Indio Solari: “Otro rico que vive de los pobres”

​Luego, le pegó a Roberto Lavagna: «La agua es la tercera fuerza del pedo», publicó, siempre fiel a su estilo. Y repitió: «OPAS».

Así como sumó mensajes de apoyo, Casero también recibió fuertes críticas de parte de distintos usuarios en las redes. «Estoy esperando que te vayas del país», le escribió un usuario. Y él respondió: «Ahora vuelvo y los atiendo». El humorista también se encargó de retuitear mensajes críticos con el triunfo de la fórmula del Frente de Todos.

Luego de su seguidilla de mensajes en Twitter, Casero realizó una trasmisión en vivo analizando las elecciones. «La gran tenacidad de Porota (por CFK), eso lo tengo que reconocer», reconoció primero.

Y luego se esperanzó con un cambio en la votación de octubre: «Puede cambiar, pero son casi 15 puntos. Es un desastre lo que pasó. ¡No lo puedo creer! Ahora está este River-Boca y me dicen ‘Cométela’. Y me la voy a comer. Pero si esto termina siendo un chavismo, ¿qué va a pasar? Hay todo un plan, nadie es un genio. Manéjense con cuidado y piensen para la próxima vez. Vamos a ir a default, va a subir el riesgo país, vamos a tener problemas…», analizó.

«Ni me duele el cul… por esto. Haber luchado tanto tiempo por lo que me parecía la verdad me hizo mierda. Estoy en España porque estoy buscando trabajo. Yo nunca voy a vivir del Estado», lanzó.

«En octubre creo que le van a romper el culo, porque la gente se va a dar cuenta de a poco de algunas cosas que no van a poder cumplir, ¿estamos? Es increíble que gane la injusticia y lo feo, pero bueno, este país es así», siguió Casero, que también habló de una manipulación en la votación: «Es todo fraude, compran los votos de gente que viene de afuera».

Y cerró con un mensaje para los principales exponentes de Juntos por el Cambio. «Macri, es probable que hay gente que no comprenda lo que hace. Pero se nota una buena voluntad de un ingeniero que construye. Y Vidal una buena navegadora del caos, que solamente personas con poder y con penes podían mantener. Es un logro que una mujer… igual que la Bullrich, que rearmó una fuerza como la Gendarmería. Es una pena que volamos para atrás».

clarin.com