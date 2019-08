El ministro que habla del «mar de gas» ahora asegura que cada boliviano tiene acciones por $us 8.200 en YPFB

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Foto de archivo: Los Tiempos

Un cisterna de YPFB.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, que arremetió contra los periodistas a quienes afirmó que en su administración se descubrió “un mar de gas”, pero que no se visualiza o no se quiere visualizar, aseguró el jueves que cada boliviano tiene acciones por 8.200 dólares en la estatal YPFB.

En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas – Parcial 2019, en Caraparí (Tarija), Sánchez recordó que antes de 2006, las acciones que tenía cada boliviano en la YPFB privatizada, era apenas de 50 dólares.

«Cada uno de los 11 millones de habitantes bolivianos tiene acciones por un valor de 8.200 dólares. Con la estatal privatizada, las acciones de los bolivianos eran de tan solo 50 dólares», informó Sánchez, según un boletín del Ministerio de Hidrocarburos.

La autoridad del sector recordó que YPFB fue recuperada, en 2006, con 800 millones de dólares y en la actualidad, la estatal petrolera vale 20.000 millones de dólares en libros que, sumados a las reservas monetizadas de 70.000 millones de dólares, su valor total asciende a 90.000 millones de dólares.

«¿Y quiénes son los dueños de YPFB?, todos los bolivianos», afirmó. El ministro Sánchez manifestó que la gestión en hidrocarburos, durante los últimos 13 años, contribuyó de gran manera a la economía nacional, principalmente con el crecimiento de YPFB y los ingresos por renta petrolera.

«Antes de la nacionalización, Bolivia recibió 3.500 millones de dólares por concepto de renta petrolera y, después del 2006, a la fecha, estos ingresos suman 38.500 millones de dólares, es decir, 11 veces más, gracias a una adecuada visión de Gobierno», destacó.

Sánchez apuntó que los hidrocarburos constituyen el 94% de la matriz energética nacional, por lo que la actividad exploratoria se convirtió en una prioridad para incrementar aún más las reservas de gas en el país.

Bolivia tiene “mar de gas”

El ministro Sánchez aseguró que el país produce 59 Millones de metros cúbicos día (MMmcd) y que hay una falta de entendimiento entre producción y nominación. “El mar de gas lo hemos descubierto solamente que ustedes no lo visualizan, no lo quieren visualizar, y para encontrar el mar de gas hay que encontrar otros pozos, desarrollar no solo Boyuy, Iñiguazu, Boicobo, desarrollar Margarita profundo”, dijo el miércoles.

Según el titular de Hidrocarburos, si no hubiera el “mar de gas”, el país estaría firmando una protocolización por 900 millones de dólares para operar Iñiguazu profundo. “Lo más importante es el mar de gas, lo sigo sosteniendo; es decir, lo que no quieren entender es que hemos descubierto uno de los reservorios más importantes (…). Gracias a ese reservorio –y ha hecho una nota Repsol- está perforando Boicobo profundo y Margarita profundo, si no hubiéramos encontrado ese mar de gas no estaría invirtiendo Repsol en dos pozos que paralelamente se van a perforar”, aseguró.

Dijo que una vez que se cuenta con tres pozos, una planta y un mercado, YPFB devuelve los costos recuperables a la petrolera y efectivamente empieza el contrato. Al ser consultado sobre la caída en la producción de gas a partir de 2015 al 2018 en un 30%, de 60 Millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a 42 MMmcd, negó este extremo y dijo que hay un problema de entendimiento entre lo que es producción y nominación.

Brújula Digital |09|08|19|