En medio de la emergencia, Evo denuncia que la Policía halló bidones de combustible y llantas en la zona de los incendios

En medio de la emergencia por los focos de calor que golpean a la Chiquitania de Bolivia, el presidente Evo Morales denunció este martes, sobre la base de un informe policial, que se hallaron bidones con combustible y llantas en la zona de los incendios forestales.

“La Policía regional, su comandante me ha informado algo muy grave, pero no es un momento para debatir, ellos investigarán, informarán porque habían encontrado, dicen, en los montes galones con combustible. Me informaron que están quemando llantas, eso no es casual”, afirmó en un contacto con la radioemisora Patria Nueva.

Aunque no dio detalles del lugar y la cantidad de combustible encontrado, remarcó que ese tema es secundario por ahora porque lo que urge es apagar el incendio.

En ese marco, invocó a que se priorice la “unidad por nuestra biodiversidad”. Recordó experiencias anteriores como la crisis de agua en La Paz de 2016 que se afrontó con un trabajo coordinado.

“Tenemos la obligación de combatir esta clase de incendios, y solo pido, en vez de protestar, unidad, unidad por nuestra biodiversidad”, declaró el mandatario en otra entrevista con radio Panamericana.

Cerca de un millón de hectáreas, entre pastizales y bosques, se quemaron en más de tres semanas en la Chiquitanía.

“En nuestra experiencia que hemos tenido, recuerdan ustedes que hemos tenido problema de agua en la ciudad de La Paz, nos hemos organizado, nos hemos movilizado, evidentemente algunos pequeños grupos molestaban, hemos resuelto el tema agua, tenemos algo de experiencia para resolver estos problemas; pero todos unidos atender la demanda, movilizarnos”, reflexionó.

Focos de calor

Morales destacó los resultados de los operativos que a la fecha redujeron considerablemente los focos de calor, entre el 17 y 18 de agosto, de más de 8.000 a 1.038.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz