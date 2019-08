Estrenos en la Playstation 4 para agosto de 2019

Agosto comenzó a toda marcha con buenos juegos que tienen lo necesario para destacar en la PS4.

Elegir los 5 mejores de la lista no ha sido tarea fácil pero nos hemos basado en los gráficos que muestran los tráilers, la expectativa de parte de usuarios y la historia para presentar estas entregas.

Control

Este juego desarrollado por Remedy Entertainment y producido con la ayuda de 505 Games, es uno de los títulos más esperados del mes tanto para PS4 como para Xbox One y PC. Y no es para menos, ya que su interesante historia te atrapará enseguida, o esa es la idea. El juego tiene como protagonista a Jesse Fade, la reciente directora en jefe de la Oficina Federal de control, una agencia secreta ubicada en Nueva York que se encarga de estudiar cosas paranormales, permitiendo la posibilidad de que males de otra dimensión invadan la agencia y destruya a todos sus empleados.

El objetivo principal de Jesse, es evitar que ese mal salga de su respectiva dimensión y llegue a la Tierra, aunque podría haber algunos problemas, provocando que esto finalmente ocurra, o quizás no, quién sabe. Gracias a su vídeo oficial sabemos que tiene muy buena pinta para ser un videojuego con buena trama, aventuras, tiroteos y mucho más a partir del 27 de agosto.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Man of Medan

Este videojuego de aventura-terror también tiene méritos para destacar entre los demás competidores. Si te gustan los juegos de terror y de drama interactivo, este juego creado por los desarrolladores de Until Dawn será un ángel caído del cielo para ti. Desarrollado por Supermassive Games y producido por la gran Bandai Namco, Man of Medan es el primer juego de una nueva saga de terror llamada: Dark Pictures Anthology. Esta saga pretende disponer de varios juegos en todos y cada uno de ellos se relacionen entre sí, pero cada uno teniendo su idea propia por así decirlo.

En cuanto a su historia, nos topamos en las vacaciones de verano de cuatro jóvenes estadounidenses. Estos, por un error, van en el barco que los transporta (el Duke of Milan) directamente a una tormenta. Gracias un encuentro desafortunado con unos secuestradores, sus vidas comienzan a correr un grave riesgo al tener que abordar el Ourang Medan, un buque neerlandés que se hundió misteriosamente en 1947. Aterradoras historias por descubrir, decisiones de vida o muerte por tomar y más desde el 30 de agosto de 2019.

Wreckfest

En tercer lugar llega un juego de carreras y conducción salvaje para los amantes de los coches y las carreras destructivas. Wreckfest dispone de dos disciplinas: carreras de pista y derbis de destrucción, en donde podrán jugar hasta 24 jugadores. Básicamente, tendrás que tratar de llegar primero en el modo carrera, y sobrevivir lo más posible en el modo Derby, además de destruir el mayor número de coches posibles.

En el apartado de los mapas y pistas, tenemos diversos escenarios disponibles, tanto circuitos de tierra como de asfalto, en donde podrás encontrarte con una curva cerrada casi imposible de superar a la primera o, un espacio abierto para chocar a tus rivales para llegar antes que ellos a la meta. El lanzamiento del juego para la PS4 y Xbox One está pautado para el 27 del presente mes.

Decay of Logos

Juego que mezcla escenarios de RPG y aventura en un solo lugar. En Decay of Logos podrás combatir contra monstruos gigantes, pasear por los altos parajes y montañas, personalizar tus armas y armaduras, descubrir localidades secretas y tesoros escondidos, entre otras cosas, por lo que tienes actividades y desafíos a montones.

En la historia principal nos encontramos con una chica que conoce a un alce luego de que los hijos del Rey destruyeran el pueblo donde vivía. Para vengar a su gente y a su pueblo, la chica no se detendrá hasta acabar con el Rey y sus hijos. El videojuego tiene un parecido muy similar al The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y podrás jugarlo a partir del 27 de este mes, cuando salga a la venta para la PS4.

Remnant: From The Ashes

Para finalizar, mostramos un juego survival en tercera persona, hablamos de Remnant: From The Ashes. Aquí deberás crear tu personaje el cual se adapte correctamente a tu estilo de juego, ya que tendrás que pelear contra bestias gigantes, sobrevivir en lugares escalofriantes y combatir codo a codo con otros jugadores.

Puedes jugar solo o hasta en equipo con 3 jugadores más, lo cual lo hará más divertido y épico si quieres derrotar a todos los enemigos que se te aparecerán en el camino a la supervivencia. A lo largo de los 4 mundos disponibles, puedes encontrar diferentes criaturas especiales de cada mundo, armas, herramientas, ambientes pos apocalípticos y mucho más. Si te interesa lo que has leído sobre el mismo, puedes esperar a su lanzamiento para comprarlo, siendo este para la PS4 el 20 de agosto.

Fuente: https://wwwhatsnew.com