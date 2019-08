Evo devela cercanía de Dabdoub con el MAS: «él estaba dispuesto a ser candidato a senador» por Santa Cruz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La Paz, 4 de agosto (ANF).- El presidente Evo Morales reveló que el expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Gabriel Dabdoub, estaba dispuesto a ser candidato a senador por el MAS por el departamento de Santa Cruz, pero por cumplir la norma sobre equidad de género y contar ya con el segundo senador, en el “Flaco” Borda, no fue posible incluirlo.

“Me dolió bastante (que no esté él) porque habíamos decidido tener candidato a senador por Santa Cruz, pero iba a ser una mujer por cumplir con la norma, (entonces) quiero agradecer públicamente a Gabriel Dabdoub, él estaba dispuesto a ser candidato a senador”, reveló Morales en una entrevista con El Deber que fue difundida este domingo.

Dabdoub cuando fue presidente de los empresarios, representó el sector más crítico y duro hacia el gobierno de Evo Morales.

Morales destacó su relacionamiento con el sector empresarial y dijo que los empresarios más interesantes son los que han surgido resultado del llamado proceso de cambio.

«Son ya del proceso de cambio, tienen mucha expectativa, me he reunido con ellos, por ejemplo, los nuevos ganaderos son más propositivos y activos» y no como los viejos dirigentes del sector, apuntó.