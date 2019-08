Gobierno prohíbe venta de tierras en la Chiquitanía, tras declarar pausa ecológica; también alista plan post incendios

El gobierno del presidente Evo Morales asumió este martes dos medidas clave por los incendios forestales. Una de ellas dispone la declaratoria de pausa ecológica en la zona de la Chiquitanía afectada por columnas de fuego, donde queda prohibida la venta de tierras, y la otra la preparación del plan post siniestro.

“He decidido una pausa ecológica en la zona de la Chiquitanía, en lugares afectados, prohibida la venta de tierras. Segundo tema: vamos a prepararnos para post incendios, hay un equipo que está trabajando”, anunció el gobernante en una rueda de prensa improvisada al término de la reunión del Gabinete de Crisis Ambiental que funciona de manera permanente en la localidad de Roboré, una de las más afectadas por las quemas.

Tras la conferencia el mandatario se trasladó hasta el parque Otuquis y luego hacia Concepción para evaluar las labores de mitigación de los incendios y disponer reajustes en caso de ser necesarios.

Contratación de súper helicóptero

Morales también dio cuenta de las gestiones que realiza su despacho para contratar dos súper helicópteros de origen norteamericano con capacidad de traslado de 2.000 litros de agua. “Estamos en tratativas, con cooperación o sin ella vamos a contratar”, afirmó.

Cooperación internacional

Antes, detalló que para enfrentar los incendios forestales el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) comprometió $us 300.000, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) $us 200.000 y las Naciones Unidas $us 150.000.

Perú envía dos helicópteros que transportan 3.000 litros cada uno y que el Gobiernos espera usar desde este miércoles. Los naves se sumarán al trabajo que realiza el Supertanker y los helicópteros y evionetas movilizados por el Gobierno.

Morales también informó sobre sus conversaciones con el su homólogo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con quien exploran un plan combinado en el Panatanal que comparten ambas naciones y que está afectado por los incendios forestales.

“Si los aviones pueden pasarse (la frontera) está autorizado para un trabajo conjunto”, dijo.

Millones de litros de agua

Morales, asimismo, dio cuenta que más de 2 millones de litros de agua se descargaron en la Chiquitanía para sofocar los incendios, la mitad de ellos a cargo del Supertanker, el avión Boeing cisterna que el Gobierno contrató para ese fin.

G7

También se refirió a la decisión del Grupo de los Siete (G7) para desembolsar $us 20 millones con el fin de atender los incendios en la Amazonia y dijo que es una “responsabilidad compartida” combatir los efectos del calentamiento global por efecto del Acuerdo de París. (27/08/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

