Horóscopo de Josie para el viernes 09 de agosto de 2019

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás más tranquilo y te darás cuenta que estabas exagerando tus problemas afectivos, hoy el amor volverá a darte alegrías. Grandes posibilidades de progreso económico. Número de suerte, 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Un encuentro agradable te hará pensar en una reconciliación, las actitudes de esa persona aumentarán tus ilusiones, hoy el amor volverá a tu vida. Sé cauteloso al momento de expresar tus ideas, no todos te apoyarán. Número de suerte, 20.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás de buen humor y no le darás importancia a los celos y reclamos de tu pareja, pero serás cuidadoso en tu trato con los demás para no agravar las cosas. Tendrás un día muy positivo y productivo. Número de suerte, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás de buen ánimo y con ganas de novedades en tu vida, hoy aceptarás una invitación, serán momentos maravillosos que te acercarán afectivamente a esa persona. Cuidado, podrías sufrir una pérdida económica muy importante. Número de suerte, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Una etapa de tu vida que no te permitía ser completamente feliz se cerrará hoy, te encontrarás con alguien que fue importante para ti y no sentirás ninguna emoción. La llegada de un familiar traerá novedades y beneficios económicos para ti. Número de suerte, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tomarás decisiones importantes que te darán tranquilidad, hoy terminarás con esa persona que no corresponde a tu dedicación y entrega como anhelas. Tu creatividad estará en su mayor expresión, aprovéchalo. Número de suerte, 19.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estás muy confundido y te sientes presionado para tomar una decisión, hoy preferirás alejarte de todo para reflexionar y poner en claro tus sentimientos. Te abrirás campo hacia nuevas experiencias laborales y aprenderás mucho. Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Los consejos saldrán sobrando, escucharás a tu corazón y reconocerás tus equivocaciones, hoy recuperarás el cariño y la confianza del ser amado. Recibirás una propuesta para laborar en el extranjero, piénsalo. Número de suerte, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Las atenciones y los detalles especiales le pondrán el toque romántico a tu día, y desaparecerá esa sensación de inseguridad que te entristecía. Ampliarás tu círculo de amigos en una reunión de trabajo. Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás muy sensible, tus demostraciones de afecto serán llenos de delicadeza y ternura, tu pareja encontrará bienestar y amor a tu lado. Dedícale mayor tiempo e importancia a tus estudios. Número de suerte, 22.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día de sorpresas agradables que le darán un aire nuevo y de renovación a tu vida amorosa, hoy el amor volverá a emocionarte como en la primera etapa de tu relación. Se presentarán nuevas oportunidades para obtener ingresos extras. Número de suerte, 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El encuentro con alguien que siempre recordabas con nostalgia te alegrará mucho y no ocultarás tu emoción, esa persona en poco tiempo se convertirá en alguien muy importante en tu vida. Hoy gozarás de armonía en tu trabajo. Número de suerte, 18.

