Horóscopo de Josie para el viernes 23 de agosto de 2019

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Absorberás la energía positiva de las personas que se encuentren a tu alrededor y las volcarás sobre tu relación sentimental, hoy el amor te sonreirá. Respecto a tu profesión, alguien influyente hará que obtengas un merecido reconocimiento. Número de suerte 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El paseo que realizarás en compañía del ser amado será muy placentero, vivirán experiencias que les ayudará a crecer como personas y que a la vez los mantendrá más unidos que nunca. Todo lo relacionado al arte llamará tu atención y lograrás sobresalir. Número de suerte 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La relación amorosa que iniciarás hoy será muy intensa y duradera, hablarás con sinceridad y pedirás la misma retribución por parte de la otra persona, no temas no habrá nada de que arrepentirse. Recibirás un dinero de manos de un familiar, pero tendrás que administrarlo bien para que te dure. Número de suerte 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás completo control de tus emociones y evitarás mostrar tus sentimientos hasta estar seguro de las opiniones que esa persona tiene respecto a ti. Tus problemas laborales se resolverán por arte de magia, ten calma. Número de suerte 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Conflictos que quedaron sin resolver hallarán solución el día de hoy, tu pareja te ofrecerá las disculpas que necesitabas para mostrar todo el amor que sientes por él. Retomarás los estudios y enfatizarás en tus actividades laborales. Número de suerte 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te sentirás con total libertad y realizarás algunas locuras amorosas, tu pareja tendrá en cuenta tu iniciativa y te retribuirá con una velada encantadora e intensa. Gracias a tu habilidad lograrás conseguir el puesto laboral anhelado. Número de suerte 17.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Despertarás con el deseo de realizar modificaciones en todo tu hogar, el ser amado aportará algunas ideas y ambos lograrán crear un ambiente muy agradable. Seguirás tu intuición y te harás acreedor a una recompensa salarial. Número de suerte 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Entre las personas que comparten diariamente tu círculo de amigos, descubrirás a alguien que siente cierta atracción por ti, la inseguridad surgirá en tu interior, pero decidirás acercarte teniendo cuidado de no mezclar tus emociones sin antes estar seguro. Económicamente todo marchará de maravilla. Número de suerte 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Planearás un viaje al lado de tu pareja y no tendrán reparos con los gastos, tus familiares te apoyarán y te aconsejarán una lugar romántico y lleno de misticismo. No podrás resistir la tentación de adquirir cosas costosas, mídete un poco para que no tengas problemas luego. Número de suerte 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tendrás la necesidad de sentirte amado y deseado, hoy decidirás salir en busca de romance, pero deberás tener cuidado porque podrías caer en manos de personas nada confiables. Aprovecharás tu energía para culminar un trabajo pendiente. Número de suerte 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El ser amado sacará ventaja de tu generosidad y hará que te comprometas en actividades que te serán imposibles realizar, te sentirás presionado y optarás por pasar la noche solo. En tu trabajo un malentendido originará algunos conflictos. Número de suerte 2.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy disfrutarás de la compañía de tus amistades y no extrañarás la presencia de tu pareja, pero por la noche la llamarás y evitarás comentarios negativos contándole los pormenores de tu reunión social. Serás escuchado por tus superiores y recibirás el trato que deseas. Número de suerte 13.

