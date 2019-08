Jefe antidroga da por cerrado caso de denuncia que lo vincula en extorsión

LA PAZ | ANF

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Maximiliano Dávila, dio por cerrada la denuncia que pesa en su contra por extorsión al empresario Wilson Sahonero y aguarda la audiencia de medidas cautelares de éste, investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

«Ya he dado por cerrado este caso. Entonces, nuevamente les digo, sigo cumpliendo como director de la Felcn. El que me denuncie, me siga denunciando eso no le va a exonerar al señor Sahonero de que él tenga que demostrar ante el Estado y ante la sociedad boliviana cómo ha adquirido los bienes que ha adquirido», manifestó Dávila.

Dávila fue denunciado en la vía penal y disciplinaria, porque habría pedido a Sahonero $us 300 mil para cerrar una investigación por legitimación de ganancias ilícitas en diciembre de 2015. El caso se cerró, pero el jefe policial habría influido para reabrir el proceso y pedido otros $us 200 mil. El empresario se negó al segundo pagó y lo denunció por extorsión.

Dávila dijo que ambas denuncias fueron rechazadas. Consideró que la instancia ordinaria y la Fiscalía policial obraron en derecho al no dar curso a esta demanda que solo busca injuriarlo. Reiteró que no tiene ninguna vinculación en el supuesto hecho de extorsión.

Mencionó que, con la denuncia, el empresario pretende generar un incidente procesal para evitar una audiencia de medidas cautelares en su contra, dentro de otro caso, por el delito de legitimación de ganancias, en la que debe explicar el origen de la fortuna que posee.

«Lo que tiene que hacer el abogado (Ludwin Ledezma) y el señor Sahonero es directamente demostrar cómo tiene los bienes que el adquiere en este momento, todo lo que está pidiendo la Fiscalía, eso ya está en instancia que tiene conocimiento el juez», refirió el jefe policial.

La audiencia del empresario fue programada para el 23 de agosto en una instancia judicial de Cochabamba.

Los Tiempos