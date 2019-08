Pando sobre video: “No es una denuncia mía, leo una carta”

“No es una denuncia mía, no es una investigación que haya hecho. En un informativo del 18 de diciembre de 2003 leo una carta que me llega y que hace referencia a los pluses y los sobresueldos que se pagaba a los funcionarios de entonces y cómo estos sobresueldos salían de los gastos reservados”, afirmó la periodista Amalia Pando sobre un video que circula en redes y en medios.

Pando dijo que la difusión del informativo data de hace 16 años, y que con la propagación actual de un fragmento se busca afectar a la candidatura de Carlos Mesa, vinculando el registro de video con la denuncia de que el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) supuestamente recibió dinero a cambio de ser vicepresidenciable del MNR en 2002.

La periodista, en su programa Cabildeo, sostuvo: “Es una conspiración política triangulada entre el Gobierno, la fracción emenerrista que responde a Goni y la candidatura de Óscar Ortiz, que tiene un objetivo: afectar la candidatura de Carlos Mesa”.

Pando atribuyó la difusión del material a Emilio Martínez, autor de El caudillo ilustrado y quien publicó una lista de depósitos a cuentas de PAT, de la época en que Mesa era el dueño de ese canal.

La periodista señaló que hay indicios de que Martínez está coludido con exministros de Goni. “Están sangrando por la herida, porque no le perdonan a Mesa la actitud que tuvo en 2003, no le perdonan que Mesa dio un paso al costado (…). Martín Balcázar y Carlos Sánchez Berzaín consideran que es momento de la vendetta”, sostuvo Pando.

Hasta el cierre de esta nota, Sánchez Berzaín no se pronunció al respecto. Hace una semana, Balcázar, exministro y yerno de Sánchez de Lozada, afirmó: “Los medios están motivados a querer conocer del tema. Yo no llamé a ningún medio”. Luego aseguró que tiene pruebas del pago al candidato de CC.

Martínez tuiteó: “Ante la falta de argumentos, operadores de CC optan por la descalificación. No pudieron encontrar nada mejor que la presentación de un libro anterior, De Orwell a Vargas Llosa, comentado en la testera por Carlos Alberto Montaner y con presencia de varios exiliados bolivianos”.

Hace dos días, Ortiz, candidato de Bolivia Dice No (BDN), se refirió al caso y aseguró: “Si (Mesa) no puede explicar su pasado, no puede pretender conducir nuestro futuro”. Mientras que Vladimir Peña, jefe de campaña de BDN, tuiteó que “el problema de Mesa no es Ortiz, sino su pasado”.

Pando manifestó ayer que espera que Mesa dé una conferencia y cuente qué ocurrió en esos días.

Morales pide fijar fecha de su declaración

Mediante un memorial, la directora de UIF, Teresa Morales, indicó que se enteró, por medios de prensa, de la denuncia en su contra interpuesta por la exgerente de PAT Ximena Valdivia y solicitó a la Fiscalía fijar fecha y hora para brindar su declaración informativa.

Hasta el momento la Fiscalía admitió las denuncias contra Valdivia, Morales y el escritor Emilio Martínez, por el caso de los supuestos depósitos a favor de PAT.

Página Siete / Erika Segales / La Paz