Twitter permite suscribirse a las respuestas de un tweet

Twitter está probando una nueva dinámica que tiene como finalidad animar a los usuarios a participar e interactuar más en la plataforma.

La idea es que los usuarios se suscriban a determinados tweets para recibir notificaciones de las respuestas. Es decir, si la temática o la cuestión expuesta por un tweet te interesa, podrás utilizar esta nueva función, tal como se ilustra en la imagen.





Esta notificación no es la misma que se activa desde los perfiles de los usuarios, sino que sigue la conversación que genera un tweet en particular. No es necesario que sigas al usuario y puedes suspender las notificaciones cuando desees.

Siguiendo la dinámica que muestra la imagen, solo necesitarás abrir el tweet y buscar el icono de notificaciones. Esto abrirá una serie de opciones que puedes elegir, por ejemplo, las respuestas que se consideran más relevantes porque participa el creador del tweet o usuarios que ya sigues.

Esta dinámica facilitará seguir el desarrollo de una conversación o dar seguimiento a las respuestas de una cuestión planteada a determinadas fuentes. Y por supuesto, debería incentivar a los usuarios a descubrir nuevos contenidos y unirse en las conversaciones que consideran relevantes para sus intereses.

Esta función se está probando tanto en la app para iOS como Android. Por el momento, forma parte de la serie de pruebas que está realizando el equipo de Twitter así que es posible que no esté disponible para todos los usuarios.

Fuente: https://wwwhatsnew.com