Un equipo de médicos evaluará si el tratamiento de presidente Tabaré Vázquez le permite seguir en sus funciones

Luego de que el Tabaré Vázquez , anunciara que le detectaron un, el médico personal del mandatario,, indicó que se conformará un equipo de médicos para evaluar los tratamientos a seguir, al tiempo que confirmó que al no tener «ningún síntoma», el jefe de Estado podrá seguir trabajando normalmente.Así lo explicó Zelarayán al diario El País, que agregó que el nódulo fue detectado por estudios de rutina de todos los años. «Vázquez se siente muy bien, si no fuera por los exámenes de prevención hubiera sido mucho peor», agregó.Además, el doctor confirmó que el mandatario uruguayo seguirá ejerciendo normalmente su cargo, por lo menos mientras el tratamiento que defina el equipo de médicos no «complique la situación».

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que tiene un nódulo maligno en el pulmón

En esa línea, Zelarayán precisó que «por el momento todos los tratamientos son posibles para este tipo de tumor, no se descarta ninguno». «Estos estudios son para confirmar el diagnóstico, el tipo de tumor que tiene y para hacer el plan de tratamiento», sostuvo.

Respecto a los tipos de nódulos, destacó que «hay algunos agresivos y otros que no» y que si bien no está confirmado que sea un tumor maligno aún, «tiene todas las características tomográficas de maligno. Hay que seguir estudiándolo».

El médico indicó que no creen que se trate de algo genético y que en cambio podría estar relacionado con el tabaco. «Él es un exfumador, lo declaró hace décadas, pero hace más de 50 años que no fuma. Todas las sospechas indican que es por haber sido fumador pasivo, esto está pendiente de confirmación», expresó.

El anuncio del nódulo en el pulmón derecho fue realizado por el presidente esta tarde durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva luego de mantener una reunión con sus ministros.

El mandatario tiene 79 años y hace tres semanas que sufrió el fallecimiento de su esposa, María Auxiliadora Delgado.

